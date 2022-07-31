صفاء سلطان تقلد أصوات أصالة وأحلام وجورج وسوف ونجوى كرم على الهُواء

قلدت الفنانة صفاء سلطان العديد من الفنانين العرب منهم أصالة وأحلام وجورج وسوف، وكذلك نجوى كرم، بناء على طلب الإعلامي مصطفى الأغا، خلال استضافتها لبرنامج “صدى الملاعب”. .

بدأت سلطان تقليد اللهجة الشامية التي اشتهرت بها أصالة الوطن العربي، واستخدمت بعض عباراتها الشهِيْرة “حياة بابا وطارق”، مما تسبب فِيْ موجة من الضحك من المذيع الآغا وابنتها. “أمالي” التي رافقتها خلال اللقاء.

كَمْا قلدت الفنانة أحلام باللهجة الإماراتية، وركزت كثيرًا على طريقة نطقها للكلمات، بالإضافة إلَّى وصولها إلَّى صوت الفنان جورج وسوف، وتحدثت أيضًا بلهجة الزحلاوي اللبنانية المعروفة بالفنانة نجوى كرم.

وحظي مقطع الفِيْديو الذي قدمه سلطان بإعجاب الجمهُور، لموهبته فِيْ التقليد وذكائه وحبه لزملائه الفنانين، كَمْا تمت مشاركته على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، انضم سلطان مؤخرًا إلَّى عائلة مسلسل “زقاق الجن” من الكاتب محمد العاص والمخرج تامر إسحاق، إلَّى جانب مجموعة من ألمع نجوم سوريا، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل بدخول رمضان. مهنة تجارية بحلول عام 2023.

أعلنت شركة إنتاج المسلسل عَنّْ بدء تصوير المسلسل، خلال الأيام الماضية، وتدور أحداثه حول خمسينيات القرن الماضي فِيْ العاصمة السورية دمشق، ولكن بطريقة مبتكرة تحتوي على نوع من الرعب. والخيال الذي من خلاله لم يسبق الاقتراب من العمل الشامي.

وشارك سلطان خلال الموسم الماضي من رمضان فِيْ مسلسل “بوقف الإعدام” من إخراج سيف الدين السبيعي، والكتاب علي وجيه ويامن حجالي.

تصدّر سلطان “الترند” بعد أدائه أغنية “خروف” فِيْ إحدى حلقات المسلسل، واحتفل مؤخرًا بنجاح الأغنية وجمهُورها الضخم على موقع يوتيوب.

وفِيْ سياق مختلف، تحدث سلطان مؤخرًا لـ “العرب اليوم” عَنّْ افتتاح شركة إنتاج خاصة به تحت اسم “الوردة الحمراء”، معربًا عَنّْ تفاؤله الكبير بالشركة الجديدة والأعمال التي سيتم إنتاجها من خلالها، وأن أول عمل أنتجه الشركة أغنية وطنية من التراث الفلسطيني حملت عَنّْوان “فلسطين يا وطني” غناها سلطان وكتب رامي اليوسف وألحان طوني سابا وعرضت الأغنية من خلال مقطع فِيْديو. حيث حرصت الفنانة على ارتداء الزي الشعبي الفلسطيني.