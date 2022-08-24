صفات برج الدلو في الحب ،يهتم الكثير من الاشخاص المهتمين في عالم الأبراج والفلكية والبحث عن كل ما هو جديد للبرج الخاص بهم بالأخص علاقات العاطفة والحب ،كما وأن برج الدلو يشمل الاشخاص بين تاريخ ال20 من يناير حتى ال18 من فبراير بالإضافة الى تميزهم وشغفهم في المرح والضحك لأكثر الاوقات ويوجد لديهم فضول في معرفة تفاصيل كل ما يفكروا به.

الأبراج والحب

تختلف الأبراج في خصائصها والمدة التي تبدأ بها وتنتهي بها، وتختلف نفس العلامة في خصائصها من رجل إلى امرأة، واليوم نتحدث عن برج الدلو وترتيبها في الدائرة الفلكية الحادية عشرة ،إنه يتوافق مع الأبراج النارية مثل الأسد والقوس، ويتحكم فيه زحل وأورانوس. أما أرقام الحظ فهي “4، 11، 7، 29، 22”. يتميز المولودون تحت هذه العلامة بأنهم محبون للحرية ويريدون تجربة كل ما هو جديد كما هم، فهم يحبون الضحك ولديهم حس دعابة كبير.

سمات الدلو في الحب

بشكل عام، فإن رجال الدلو متميزون وحريصون على فعل كل شيء بشكل مختلف وتمييزهم عن أقرانهم، وهم دائمًا يقعون في الحب لأن مشاعرهم عالية. فيما يلي صفات رجل الدلو في الحب:

أولا عشاق المرح

يحب رجال الدلو عمومًا الاستمتاع والضحك والمزاح، لذلك في أي عائلة أو نزهة مع الأصدقاء، يكون حس الفكاهة لديهم ساحقًا وهم محبوبون جدًا ،يلجأ دائمًا إلى ابتكار أساليب ممتعة، لذلك عند الدخول في علاقة عاطفية، يجعلون حبيبهم يضحكون باستمرار، والجانب الفكاهي منه يجعلها ترضيه في أي خلاف يدخلون فيه.

ثانيًا الحساسية والفائدة

عندما يقع رجل الدلو في الحب، فهو شخص حساس للغاية، لذلك فهو يهتم بأدق التفاصيل عند الدخول في العلاقة ويهتم دائمًا بأن تكون فتاته مميزة وعادة لا تعمل على إظهار اهتمامه بالأشخاص من حوله، ولكن الاهتمام واضح لمحبوبته ،الاهتمام بالمرأة التي يحبها واضح جدًا، يمكنها أن تجده في الصباح يجلب لها طعامها وفي كل وقت يفعل الأشياء التي تجعلها سعيدة.

ثالثًا الفضول

عندما يدخل رجل الدلو في علاقة رومانسية، فإنه دائمًا ما يكون فضوليًا بشأن الفتاة التي يحبها، وكلما اقترب منها، زاد هذا الفضول ويريد معرفة أكبر قدر من المعلومات والتفاصيل عنها ،مع العلم أنه لا يكتفي أبدًا بالتفاصيل، وهي العادة التي يعرفها جميع الناس، بل يريد أن يكون مميزًا حتى يشعر بأنه قريب جدًا منها، لذلك في بداية العلاقة ستجده يطلب الكثير. من الأسئلة ومن خلال هذه الأسئلة سوف يتعلم ما يريد.

من خلال الأسئلة التي يطرحها يعرف هل هذه الفتاة مستقلة أم لا، وهل لديها أحلام تسعى إلى تحقيقها أم لا، وعدد من المعلومات الأخرى التي يريد أن يعرفها.

رابعًا الدعم

لا يهمل رجل الدلو الفتاة التي يحبها أبدًا ويمنحها الدعم الذي تحتاجه في أي وقت وفي أي مكان، وبشكل عام، برج الدلو هو شخص داعم للآخرين، لذلك عندما تتواصل مع رجل برج الدلو، ستجده بجانبك للوصول إليه أحلامك.

خامساً الإخلاص

عندما يقرر برج الدلو الدخول في علاقة رومانسية، فهو جاد للغاية ومخلص تمامًا لشريكه ويحاول قدر الإمكان تقوية العلاقة بينهما، لأنها ليست صديقته فحسب، بل هي أيضًا بين أصدقائه.

سمات شخصية الدلو

بعد أن تعرفنا على خصائص برج الدلو في الحب، لا بد من الإشارة إلى أبرز سمات برج الدلو بشكل عام، وإليكم أبرز هذه الصفات:

يتمتع صاحب هذه العلامة بشخصية مستقلة تمامًا ويريد التميز عن الآخرين.

لا يستطيع اتخاذ أي قرار حتى يقتنع به تمامًا ويفكر مليًا.

مصداقيته في العلاقات العاطفية، يقدم للشريك مشاعر صادقة.

في كثير من الأحيان، يكون غير قادر على التعبير عن مشاعره.

كما أنه يكره الكذب ويجعله الخيار الأخير في حياته.

الثقة في الشخص الذي يحبه ويرغب في أن تكون له مصلحة مشتركة.

عادة ما يلجأ إلى الأفكار خارج الصندوق ليكون فريدًا.

برج الدلو هو شخص يقظ للغاية وهو دائمًا موجود من أجلك عندما تواجه مشكلة.

العناد والآراء المختلفة، من الصعب إخضاع برج الدلو.

عندما يحب، يعطي الشريك مشاعر صادقة، لكن إذا كان يكرهك، ستجده يجعلك غريبًا كما كنت.

يحب المرح ولديه روح الدعابة.

سمات امرأة برج الدلو في الحب

بعد أن تعرفنا على خصائص برج الدلو في حب الرجل، سنتناول أهم خصائص المرأة في الحب:

أولاً الاهتمام والثقة

عندما تقع امرأة برج الدلو في الحب، فإنها تثق به بشدة وتعطي الآخرين دائمًا اهتمامًا وثيقًا. من ناحية أخرى، تريد أن تُحرم من الاهتمام، وعندما تدخل في أي علاقة، فهي هي التي تبدأ المواضيع.

ثانيًا شخصية عفوية مليئة بالنشاط

ما يميز شخصية برج الدلو أنها عفوية وتتعامل مع من حولها تلقائيًا، أي بطبيعتها بعيدًا عن أي تلفيق وعند الدخول في علاقة عاطفية تظهر الشخصية الحقيقية لها، لذلك كل من حولها أحبها.

ثالثًا عدم الكذب

أنثى الدلو لا تكذب أبدًا على الشخص الذي تحبه، فهي تفضل إظهار الحقيقة ولا تلجأ إلى الكذب أبدًا، مهما كانت العواقب وخيمة، وتفضل أيضًا أن يكون الشخص الذي يتعامل معها صريحًا.

رابعاً الإبداع في التفكير

تجد دائمًا أن امرأة الدلو لديها أفكار خارج الصندوق وهي فريدة جدًا في كل ما تفعله، لذلك عندما تقدم لك هدية، تأكد من أن هذه الهدية ستكون جديدة بشكل مذهل وستحبها دون أدنى شك.

خامساً الإخلاص في المحبة

أنثى الدلو دائما وفية في حبها وهي شخصية قوية جدا ومحبوبة جدا، وعند الدخول في علاقة رومانسية فإنها تقوي الرابطة بينها وبين عشيقها قدر الإمكان.

سادساً العناد

على الرغم من كونها شخصًا صادقًا وصادقًا في مشاعرها، إلا أنها عنيدة جدًا ويصعب إخضاعها، ولا يمكنها اتخاذ أي قرار دون التفكير جيدًا، فهي دائمًا ما تحرص على الخروج بأقل الخسائر الممكنة. في أي علاقة تدخل فيها.

سبعة الاستماع

في حالة وقوعك في حب أنثى برج الدلو، ستجدها شخصًا مستمعًا للغاية، لذلك إذا كانت لديك مشكلة أو تشعر بالضيق، فستجدها بجانبك وتستمع إليك للتخلص من كل المشاعر. بداخلك، وستجدها دائمًا بجانبك حتى يتم الوصول إلى حل.

صفات برج الدلو في الحب بالإضافة الى أن شخصية الدلو تتميز بالصدق في العلاقات العاطفية والكره الشديد للكذب كذلك التفكير بكل ما هو جديد للبحث عن الأفضل ،كما أنه يكون ذو تركيز جيد وشخصية قوية ومستقلة وتبحث عن التميز والرقي.