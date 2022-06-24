صفحة نيرة أشرف فيس بوك.. أكونت طالبة المنصورة اسمه إيه؟

منذ وقوع الجريمة ، يبحث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صفحة نيرة أشرف على الفيسبوكتتساءل ما اسم طالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلتها؟

أثارت تحظى صفحة نيرة أشرف على فيسبوك باهتمام كبير لدى المصريين الذين شاهدوا فيديو الحادث وتابعوا أحداث وتطورات وتفاصيل قصة مقتل فتاة المنصورة ، وازداد البحث عنها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

صفحة فيسبوك نيرة أشرف

دفعت اعترافات محمد عادل قاتل طالب المنصورة خلف سور الجامعة مراقبي الحادث لدخول الموقع. صفحة نيرة أشرف على الفيسبوك ومعرفة اسم حسابها الذي شهد التهديدات التي تلقتها منه قبل أن ينفذ تهديداته.

بحث الكثير من المصريين عن صفحة نيرا أشرف على الفيسبوك للعثور على تفاصيل عن الفتاة التي قُتلت بدافع الحب على يد شخص رفضت الارتباط به ، لكنه أصر على إنهاء حياتها كثمن لهذا الرفض ، أملا في معرفة آخر شيء. كتبت على العد.

كنت نيرة أشرف

لم يعثر باحثو صفحة الفتاة بجامعة المنصورة على حساب نيرة أشرف على فيسبوك ، رغم أن لديها بالفعل حسابًا على التطبيق ، وهي التي تلقت تهديدات بالقتل من المتهمين.

لم يشر أي من أفراد عائلة الفتاة إلى صفحة نيرة أشرف على فيسبوك ، وربما اضطرت الأسرة إلى إيقافه حتى انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة ، أو لأي سبب آخر ، لكن لم يتم الوصول إليها حتى الآن.