سجل الاقتصاد الألماني نموًا يقارب الصفر فِيْ الربع الثاني من عام 2022، فِيْما يتجه أكبر اقتصاد أوروبي نحو طريق “الندم” بعد اقترابه من الركود.

قال مكتب الإحصاء الفِيْدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرًا على أساس ربع سنوي، وفقًا للأرقام المنقحة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا 0.1 بالمئة.

ذكرت بيانات رسمية أن حرب روسيا على أوكرانيا ووباء كورونا، فضلا عَنّْ اضطرابات الإمدادات، دفعت أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا إلَّى حافة الركود.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس ربع سنوي، وفقا للأرقام المعدلة، وهُو ما يتعارض مع التوقعات، وفقا لخبراء استطلعت رويترز آراءهم.

وبحسب البيانات، كان أداء الاقتصاد الألماني فِيْ الربع الأول من العام أفضل مما تم الإعلان عَنّْه فِيْ البداية، حيث عدل مكتب الإحصاء النمو خلال ذلك الربع بزيادة إلَّى 0.8٪ بدلاً من 0.2٪.

مناخ المستهلك

سجل مناخ المستهلك فِيْ ألمانيا مستوى قياسيًا جديدًا منخفضًا بسبب ارتفاع التضخم وعدم اليقين نتيجة الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وأعلنت شركة “GfK” لأبحاث المستهلكين فِيْ نورمبرج، الأربعاء، بناءً على أحدث مسح أجرته حول مناخ المستهلك فِيْ ألمانيا، أن مناخ المستهلك تراجع مرة أخرى بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال الشهر الماضي.

وأضافت الشركة “منذ بدء مسح ثقة المستهلك فِيْ ألمانيا الموحدة عام 1991، لم تسجل قيمة أسوأ من ذلك”، مشيرة إلَّى أن مناخ المستهلك كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق فِيْ كورونا.

قال رولف بيركل، المستهلك خبير فِيْ GFK. الآن، فِيْ الهاوية “.

وبحسب الاستطلاع، فإن المواطنين فِيْ ألمانيا قلقون للغاية بشأن دخلهم مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو مقابل الدولار، الأمر الذي يجعل الواردات الألمانية – المدفوعة بالدولار – أكثر تكلفة ويزيد التضخم فِيْ منطقة اليورو.

وأوضح المكتب الإحصائي أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع تفشي جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والحرب الروسية فِيْ أوكرانيا تنعكس بشكل واضح على الاقتصاد.

وقال المكتب فِيْ بيان “ظروف الإطار الصعبة فِيْ الاقتصاد العالمي، بما فِيْ ذلك جائحة كوفِيْد -19 واضطرابات سلسلة التوريد والحرب فِيْ أوكرانيا، أثرت بشكل واضح على النمو الاقتصادي قصير الأجل”.

وقال ألكسندر كروجر من بنك Hauck Aufhauser Lampe الخاص “كان أداء الاقتصاد دون المستوى لثلاثة أرباع حتى الآن”. “الانتعاش الاقتصادي الكامل من ركود فِيْروس كورونا لم يتحقق بعد.”

وأضاف “يعتبر نجاحا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي فِيْ النصف الثاني من العام راكدا”.

أدت حرب أوكرانيا إلَّى تفاقم المشكلات التي كانت تعاني بالفعل الاقتصاد الألماني، حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات العرض المستمرة على الصناعة. وفِيْ الوقت نفسه، أدى أعلى معدل تضخم منذ عقود إلَّى تباطؤ الاستهلاك الخاص، وهُو ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الألماني.

مناخ الأعمال يتدهُور

وفِيْ سياق متصل، أعلن معهد Ifo الألماني للأبحاث الاقتصادية، الاثنين الماضي، أن مناخ الأعمال فِيْ ألمانيا تدهُور بشكل واضح فِيْ يوليو.

وسجل مؤشر مناخ الأعمال بالمعهد فِيْ يوليو تراجعا شهريا قدره 3.6 نقاط إلَّى 88.6 نقطة، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

قال رئيس المعهد كليمنس فِيْست “ألمانيا على أعتاب ركود”. “ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد”.

يورج كرامر، كبير الاقتصاديين فِيْ البنك الألماني، كومرتس بنك، يفترض أن الاقتصاد الألماني فِيْ حالة ركود بالفعل، مشيرًا إلَّى أن المدى الذي سيتطور فِيْه الوضع إلَّى الأسوأ يعود فِيْ النهاية إلَّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت ” واذا توقفت امدادات الغاز تماما فسيكون هناك ركود عميق لا مفر منه “موضحا ان هذا يعَنّْي ان الاقتصاد الالماني لن ينمو بعد الان بل سينكَمْش.

وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا بنسبة 1.4 فِيْ المائة فقط هذا العام. يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 1.2٪ فقط للعام بأكَمْله.