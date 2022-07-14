صفقات الأهلي الجديدة .. ما هي حقيقة ضم ثنائي أودونيزي واتحاد جدة

أثار الصحفي، محيب عبد الهادي، جدلًا كبيرًا بالحديث عن صفقات الأهلي الجديدة ومحاولة مسؤولي النادي الأحمر خطف اتحاد جدة ولاعب الفريق نور الدين البحر الشباب المصري.

وأشارت تقارير إلى أن أمير توفيق، مدير التجنيد في النادي الأهلي، موجود في معسكر فريق الشباب، للحصول على توقيع صلاح باشا مهاجم أودونيسي الإيطالي.

مهاجم أودونسيا يرد على أنباء مفاوضات الأهلي

كشف صلاح باشا، مهاجم فريق أودينيزي الإيطالي، لاعب منتخب الشباب المصري، المولود عام 2003، حقيقة أنه وقع عقود انتقاله مع الأهلي.

وأكد صلاح باشا أنه لم يوقع عقود انضمامه للنادي الأهلي وأن ما تردد عنه غير صحيح.

وكتب صلاح باشا عبر صفحته على إنستجرام قائلاً “أنا صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي. وصلت إلى القاهرة أول أمس ولا أعلم شيئًا عن هذا”.

نفى مسئولو الفراعنة ما تردد عن وجود عدد من مسؤولي الأندية المصرية في معسكر فريق الشباب للتعاقد مع بعض اللاعبين.

أمير توفيق يسخر من اتهام الأهلي باختطاف ثنائي فريق الشباب

رد أمير توفيق مدير التجنيد بالنادي الأهلي على شائعات تواجده في صفوف المنتخب المصري مواليد 2003.

نفى توفيق اتهامات التواجد على ملعب فريق الشباب للحصول على توقيع ثنائي الأهلي.

ونشر أمير توفيق عبر حسابه في يومياته على تويتر صورة لأحد المصايف “مخيم الساحل الشمالي”.

وختم “الله يوفقك من شائعاتك”، في إشارة إلى كل ما أثيرت مؤخرا في وسائل الإعلام.

اتحاد الكرة يرد على شائعات عن صفقات للأهلي في معسكر المحجر …

نفى مسؤولو فريق الشباب ما تردد عن هروب نور الدين البحر من معسكر فريق الشباب بسبب ضغط الأهلي عليه.

وأكد مسؤولو منتخب مصر خروج اللاعب من الحساب الفني للمنتخب منذ 7 يوليو الجاري.

وأشاروا إلى أن اللاعب ذهب إلى إنجلترا للانضمام إلى تركيز فريقه.

ستشهد عروض الأهلي الجديدة الموسم المقبل العديد من المفاجآت، بحسب تقارير إعلامية مختلفة.