صفقات الأهلي الجديده.. تعرف على ابرز الصفقات الجديدة للنادي الاهلي ومَوعِد مباراة نهائي كاس مصر اليوم (الأهلي VS الزمالك)

يمر الأهلي بموسم غير مستقر من حيث النتائج المحَلْية والقارية، فكانت البداية الخسارة فِيْ نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، وهِيْ هزيمة أطاحت بالمدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم فِيْ لاروجا. . كاستيلو، بيتسو موسيماني، من تدريب الفريق، لذلك يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التشاور مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع مدرب فريق كرة القدم الأول للنادي البرتغالي، الأهلي. ريكاردو سواريس، فِيْ وقائع ثورة فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْة الحالي، حيث من المقرر أن يغادر العديد من نجوم الفريق فِيْ نهاية الموسم، بالإضافة إلى استقدام العديد من لاعبي الفريق خلال صيف سوق الانتقالات الحالي.

أبرز العروض الجديدة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية

لم تكن معالم سوق الانتقالات الحالي واضحة، حيث لم يكن ريكاردو سواريس راضيًا عن رحيل العبقري الأحمر، لكن يبدو أن الأهلي قد حدد العروض لأن الفريق سيضم مركزًا جديدًا للدفاع بعد رحيل الوشيك. من المغربي بدر بانون إلى منتخب قطر، بالإضافة إلى التعاقد مع ظهِيْر أيسر، يبدو خيار التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي مرجحًا، حيث أن اللاعب لم يقرر بعد وجهته المقبلة، وينوي الفريق التوقيع بقوة. المهاجم الأفريقي، ويمكن للفريق التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا من إنبي، وأكَمْل الأهلي التعاقد مع لاعب الزمالك السابق، على سبيل الإعارة لفاركو، الحارس محمد صبحي.

نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ظهر اليوم

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ظهر اليوم فِيْ إطار اليوم الأخير من كأس مصر للموسم الماضي 2022/2022. فريق بتروجيت أيضا فِيْ الدور نصف النهائي. يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق تسع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، مع بقاء مباراتين لصالح الأهلي بعد المشاركة. فِيْ دوري ابطال افريقيا. .