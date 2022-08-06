صفقات الاتحاد قبل تنفِيْذ عقوبة النصر.. ثنائي الأهلي وبديل حمد الله

رصد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي مجموعة من النجوم ؛ للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وتريد الإدارة الفِيْدرالية حسم هذه الاتفاقات بأسرع ما يمكن، قبل تنفِيْذ قرار حرمان فريق كرة القدم الأول من العقود، فِيْ اليوم التالي.

اقرأ أيضا

“السويكت فِيْ الاتحاد لحمد الله” .. مفاجأة عجبت بالنصر.

نجم الاتحاد للفوز “مجاناً” .. الخبر الرسمي

“استقالة” وتعليق نجم جديد فِيْ الاتحاد .. تم تسريب 3 قرارات تاريخية

وأعلنت لجنة المهنية السعودية الثلاثاء الماضي، حرمان العميد من العقود خلال سوق الشتاء المقبل “يناير 2023”. للتفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع نادي النصر.

* عروض من نادي الاتحاد قبل اغلاق السوق الصيفِيْ

وفِيْ هذا السياق طالب البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الأول لنادي الاتحاد بتعزيز 5 مراكز. كالآتي

حارس المرمى.

– الجهه اليسرى.

– وسط الملعب.

الجناح الهجومي.

– بدوره الهجوم.

رفضت سانتو التوقيع مع مهاجم أجنبي، بعد إيقاف عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر. حيث استقر على وجود البرازيلي رومارينهُو، فِيْ هذا المنصب، مع ضم لاعب محلي، ليكون بديلاً له.

أنظر أيضا

الهلال “يخسر” سلمان الفرج .. الرعب الكبير فِيْ 2022

“دويتو النصر للهلال” .. هدية بن نافل للجماهِيْر فِيْ انتخابات 2023

“سعودي سبورت” يستعرض الأسماء التي ترصدها الإدارة الاتحادية .. بهدف تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول هذا الصيف ..

*حارس المرمى

– أحمد الكسار “الفِيْصلي” أو محمد الربيعي “الأهلي”.

* الجهه اليسرى

– احمد بامسعود “الفِيْحاء”.

* الخط المتوسط

– سميحان النابت “التعاون”.

* الجناح الهجومي

– الأنجوليين هِيْلدر كوستا “ليدز يونايتد” وعبد الرحمن غريب “الأهلي”.

*نوبة قلبية

– محمد الصيعري “الفِيْصلي”.

الجدير بالذكر أن الصيعري بدأ مشواره الكروي فِيْ نادي الاتحاد بشكل خاص، بينما كان النابت. وهُو من أبناء النادي الأهلي السابقين.