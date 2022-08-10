صفقات النفط الأصفر في بريدة تتجاوز حاجز 80 مليون ريال

حقق مهرجان بريدة للتمور، وهو أحد المهرجانات الاقتصادية الزراعية الرائدة في العالم، صفقات كسرت حاجز 80 مليون ريال خلال الأيام التسعة الأولى من إطلاقه.

فيديو | عروض “يلو اويل” ببريدة تكسر حاجز 80 مليون ريال#الإخبارية pic.twitter.com/pq3OA61WXO

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 9 أغسطس 2022

شخصيات مهمة لمهرجان التمور

وبحسب تقرير لقناة الإخبارية، نجح مهرجان بريدة للتمور في تحقيق أرقام وإحصائيات كبيرة خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاقه، حيث وصل إلى أكثر من 4 ملايين كيلوغرام من التمور في 12 ألف سيارة، فيما بلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 4 ملايين كيلوغرام من التمور. تجاوز 75000.

وبلغت مبيعات ومبيعات المهرجان أكثر من 80 مليون ريال.

تعتبر تمور القصيم نافذة تسويقية مهمة للتاجر والمزاد والمزارع، وهي فرصة استثمارية وتسويقية مهمة لشباب وفتيات المنطقة وصورة للمستهلك الذي يحصل على أجود أنواع التمور.

شهر التخطيط

يشار إلى أن مهرجان بريدة للرطب انطلق في الأول من أغسطس الجاري بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وتحت إشراف إمارة المنطقة وبالتعاون مع بلدية محافظة القصيم. قاسم. وهيئة فنون الطهي والمركز الوطني للنخيل والتمور.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان 30 يوما في مدينة التمور ببريدة.

قال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الراجعي إن مهرجان بريدة للتمور يحظى باهتمام ورقابة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. .

نظام متكامل

وأكد الرجعي أن المهرجان أعد نظاما متكاملا للفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث، وحدد الأبعاد المثالية والمنظمة لتسويق التمور، فضلا عن مجموعة من البرامج المصاحبة المتعلقة بالمواعيد ومشتقاتها. ..

وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية، وتوسيع دائرتها، وتهيئتها للمستهلك والمستثمر، وتصديرها داخل وخارج المملكة.