صفقة الأهلي والزمالك المنتظرة تقترب من الدوري الإماراتي

انطلق اللاعبون نبيل أبو وكيل بمفاجأة مدوية حول مستقبل المهاجم النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لكرة القدم للقطبين المصريين، الأهلي والزمالك، خلال ميركاتو دي الصيف الحالي.

وقال أبو زيد لقناة الحياة “اللاعب النيجيري جون إيبوكا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإماراتي الموسم المقبل”.

وأوضح “قدمت لنادي إنبي واللاعب عرضًا بقيمة 2 مليون دولار، وهو أكبر عرض تم تقديمه ليشمل اللاعب حتى الآن، وهناك بعض الرتوش الصغيرة لإتمام الصفقة”.

وفي سياق آخر كشف نبيل أبو زيد وكيل اللاعب الإيفواري رزاق سيسي لاعب فريق نادي الزمالك الأول لكرة القدم، حقيقة هروبه من القلعة البيضاء.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية “سافر اللاعب إلى بلاده ساحل العاج في الأيام القليلة الماضية، ولن يعود إلى المنتخب الأبيض بعد الآن”.

وأوضح “رزاق سيسي وقع عقدا جديدا مع الزمالك وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم”.

وختم “اللاعب تلقى عرضين من سيراميكا كليوباترا واتحاد الإسكندرية”.