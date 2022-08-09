صفقة الاتحاد الجديدة.. فِيْ “مرمى” الشائعات

وكان غريبًا جدًا أن انتشرت أنباء فِيْ وسائل الإعلام السعودية فِيْ الأيام الأخيرة وانتشرت فِيْ وسائل الإعلام المصرية عَنّْ رغبة النقابة فِيْ إنهاء عقد الصفقة الجديدة طارق حامد الذي انضم مؤخرًا لفريق الزمالك المصري.

خبر فسخ عقد طارق حامد مع الاتحاد حلقة مثيرة من مسلسل “شائعات طارق حامد فِيْ الاتحاد”. العميد، لأن البرتغالي سانتو نونو، الذي تولى تدريب الفريق فِيْ يوليو الماضي، رفض إغلاق الصفقة لأنه لم يكن مقتنعا بقدرات طارق حامد.

اقرأ أيضا …

“اختفاء” حامد البلوي .. وقرار خطير فِيْ طريق النقابة

كارثة للنصر .. “البديل” المفاجئ حامد البلوي كشف عَنّْ نفسه فِيْ الاتحاد

“لاعب كارثة” … جماهِيْر الاتحاد تهاجم طارق حامد بعد ظهُوره الأول

وبعد انتشار واضح لهذه الشائعات أعلن الاتحاد عَنّْ اتفاق طارق حامد بعد أن أنهى الأخير علاقته بنادي الزمالك وانضم الدولي المصري لمعسكر العميد الخارجي المسجون حاليا فِيْ النمسا.

وكشفت صور ومقاطع فِيْديو لمعسكر العميد، أن علاقة طارق حامد بالمدرب البرتغالي جيدة، وأن الأخير استقبله بشكل جيد، وتمنى له التوفِيْق فِيْ تجربته مع كتيبة تيجريس.

ثم ظهرت أخبار وشائعات أخرى حول رغبة النقابة فِيْ إنهاء عقد طارق حامد، بدعوى أنه يلعب بعَنّْف وخشونة فِيْ التدريب، مهددًا بإصابة زملائه بالفريق، الأمر الذي نفاه مسؤولو العميد بشكل عام.

وأكد مسئولو العميد أن طارق حامد يتصرف بجدية وإصرار فِيْ التدريب، وليس بقسوة أو عَنّْف كَمْا يزعم البعض، ونفت الإدارة الاتحادية التفكير فِيْ الاقتراب من اللاعب المصري.

طارق حامد يمر باختبار صعب خلال تجربته مع العميد، وهِيْ الأولى له خارج الدوري المصري، ويطمح اللاعب للرد على هذه الشائعات التي تطارده كثيرًا، والإجابة يجب أن تكون داخل الملعب ومعه. أفعال وليس أقوال.