وقبل إبرامها رسمياً، اتضح أن صفقة اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب الزمالك، مع نادي الاتحاد ستكون صفقة “مثيرة للغاية” وقد تنهار فِيْ الأيام المقبلة.

الصفقة “الخائنة” تفجر بركان الغضب فِيْ الاتحاد

أثارت الأيام القليلة الماضية جدلًا كبيرًا فِيْ أوساط كرة القدم المصرية والسعودية بسبب معاملة طارق حامد، الذي يرى جماهِيْر الزمالك المصريين وإدارة ناديه على أنهم “لاعب مارق”، حتى أن البعض وصفه بالخائن بعد إصابته المزعومة بسبب هروبه من. آخر مباريات فريقه رغم أهمية هذه اللقاءات، فقد كان له عودة واضحة فِيْ الاتحاد الذي أنهى العقد مع اللاعب، لكن المدرب البرتغالي حتى أعلن أنه لا يحتاج إلَّى لاعب الوسط المصري بسبب تقدمه فِيْ السن.

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وجدت إدارة الاتحاد نفسها فِيْ مأزق حرج للغاية بسبب تمرد الجماهِيْر الغاضبة على اللاعب وبسبب موقف المدرب البرتغالي الجديد عَنّْد إتمام الصفقة، وبدأت فِيْ دراسة سيناريوهات الخروج من هذه الأزمة الكبيرة.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، فِيْ الأيام الماضية، تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم نونو سانتو، لمدة موسمين، مقابل 8 ملايين يورو، قبل التأكد من تعيين مدرب توتنهام السابق. مجلس إدارة الاتحاد فِيْ أزمة بعد أن رفض ضم طارق حامد، الذي أنهى مديرو العميد عقده مقابل 5 ملايين يورو دون علمه، حيث اشترط اختيار الفريق الجديد بعلمه.

قد تكون أزمة طارق حامد من أولى أزمات الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يريد أن يقرر مستقبله ويعلن رسميًا انتقاله للعميد بعد رفض إحالته للتحقيق فِيْ نادي الزمالك، وهُو الأمر الذي قدمه. صدر بسبب استمرار غيابه عَنّْ تدريب الفريق ورحلته للخارج بسبب علاج إصابته فِيْ الركبة. .