توصل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر إلَّى اتفاق مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير. للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وبحسب آخر التقارير، فإن دنير سيوقع عقوداً تربطه بنادي النصر. للموسمين المقبلين حتى 30 يونيو 2024 مقابل 7 ملايين يورو (3.5 فِيْ السنة).

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المدافع البلجيكي البالغ من العمر 27 عامًا ليس لديه عقد مع أي ناد فِيْ الوقت الحالي، منذ مغادرته أولمبيك ليون فِيْ 1 يوليو 2022.

رد فعل جماهِيْر النصرة على صفقة الدينار

لكن صفقة جايسون دينير وجدت تضاربًا فِيْ آراء الجماهِيْر العالمية، بين المشجعين والمعارضين، للتعاقد مع اللاعب الذي سبق له تمثيل مانشستر سيتي.

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معارضو الصفقة يرون أن اللاعب يعاني من إصابات كثيرة، وسيكون نسخة ثانية من النجم البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط نادي النصر الذي انضم للفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

ويعاني جوستافو من إصابة منعته من المشاركة فِيْ جميع مباريات النصر بتركيز إسبانيا، قبل العودة للنادي العربي، أمس الثلاثاء.

– إذن ما هُو تاريخ إصابة جيسون ديناير

من جهتها، تستعرض “السعودية الرياضية” تاريخ إصابة دنير، قبل انضمامه رسميًا إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023

1- سلتيك

كشف المدافع البلجيكي ؛ بسبب إصابة فِيْ الكاحل، أثناء نشاطه فِيْ سلتيك، غاب عَنّْ “39 يومًا” من اللعب.

2- سندرلاند، إنجلترا

دينير، “35 يوما” خارج، كان غائبا عَنّْ سندرلاند. بسبب إصابة فِيْ الركبة.

3- غلطة سراي التركية

وأصيب جيسون ديناير بجراحين خلال فترة رئاسته بضربة من توركو سراي فِيْ الركبة وأعلى عضلة الفخذ. حيث ضاع إجمالي “206 يوم”.

4- أولمبيك ليون – فرنسا

“135 يومًا” هِيْ الفترة التي غاب خلالها دينير عَنّْ الملاعب، خلال الفترة التي قضاها فِيْ أولمبيك ليون ؛ وذلك بعد أن جدد إصابته فِيْ الكاحل.

يشار إلَّى أن عدد الأيام التي غاب فِيْها جيسون دينير عَنّْ الملاعب، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرض لها، خلال مسيرته الكروية، بلغت 415 يومًا، أي قرابة عام وشهرين.