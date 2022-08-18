صفقة النصر “ممنوعة” من الرحيل عَنّْ أوروبا.. تطورات عائلية صادمة

يبدو أن إحدى أكبر عمليات النصر، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، مهددة بالفشل.

عين النصر 3 نجوم عالميين، هذا الصيف – الآن – ؛ وهم حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

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أعلنت تقارير محلية ودولية، خلال اليومين الماضيين، أن العالم توصل إلَّى اتفاق نهائي مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير. للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الجديد.

* التطورات العائلية تهدد صفقة فوز جديدة

إلا أن صحيفة “ديلي إكسبريس” فجرت مفاجأة صادمة لجمهُور نادي النصر بخصوص صفقة الدينار البالغة 27 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن عائلة المدافع البلجيكي ترفض الانتقال إلَّى منطقة الشرق الأوسط وتمارس ضغوطًا كبيرة على اللاعب ؛ للبقاء فِيْ الملاعب الأوروبية.

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وأشار إلَّى أنه بعد ضغوط عائلية على جيسون ديناير، عادت الأمل لنادي فالنسيا الإسباني ؛ لتوظيف اللاعب فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وتجدر الإشارة إلَّى أن ديناير ليس لديه عقد حاليًا مع أي نادٍ ؛ وذلك منذ مغادرته أولمبيك ليون فِيْ 1 يوليو 2022.