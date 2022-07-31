صفقة انتقال بيانيتش إلى النصر السعودي مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية، عن آخر التطورات في انتقال ميراليم بيانيتش، أول لاعب في فريق برشلونة لكرة القدم، إلى صفوف المنتخب السعودي الفائزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “سبورت 1” البوسنية أن ميراليم بيانيتش أعاق عملية رحيله عن برشلونة، بعد أن ظهر بشكل لافت في مواجهة الفريق الأخيرة، خلال الجولة التحضيرية مع برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما يريد برشلونة التخلص من اللاعب بسبب راتبه المرتفع، حيث يتقاضى 12 مليون يورو سنويًا.

يفكر تشافي في البقاء مع بيانيتش، مع عدم وجود أي بديل للاعب خط الوسط الدفاعي في برشلونة سيرجيو بوسكيتس مما يعقد تحركاته للفوز السعودي.

إذا قرر بيانيتش البقاء في برشلونة، فسيتعين تخفيض راتبه.