صفقة “ايبيكس للاستثمار” ترفع سيولة الأسْهُمْ الإماراتية لـ8.2 مليار درهم

جذبت الأسواق المالية الإماراتية سيولة قياسية اليوم، بنحو 8.2 مليار درهم، بعد تنفِيْذ صفقات كبيرة على حصة “إيبيكس إنفستمنت” فِيْ سوق أبوظبي.

توزعت سيولة السوق عَنّْد 7.85 مليار درهم فِيْ بورصة أبوظبي و 344.3 مليون درهم فِيْ سوق دبي المالي، بعد تداول 1.86 مليار سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 23.6 ألف صفقة.

وبحسب بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم “إيبيكس للاستثمار” تنفِيْذ 14 صفقة كبيرة على 1.22 مليار سهم، بقيمة 5.74 مليار درهم، وشهد سهم “حياة للتأمين” تنفِيْذ 3 صفقات كبيرة مقابل 56.1 مليون سهم، بقيمة 19.6 مليون درهم.

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس 15” بنسبة 0.026٪ ليغلق عَنّْد 10072.82 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات قطاعات المواد الأساسية بنسبة 1.17٪، والطاقة 1.94٪، والصناعة 1.99٪، والاتصالات 1.54٪، فِيْما ارتفع مؤشر سوق دبي العام. بلغ مستوى 3433.7 نقطة.

وعزز صعود سوق أبوظبي حصة “موانئ أبوظبي” بنسبة 15٪، و “Multiplay” 4.1٪، و “بروج” 2.39٪، و “أدنوك للتوزيع” 1.85٪، و “ألفا أبوظبي” 1.15٪، و “أدنوك للحفر”. 1.14٪، أغذية 0.2٪.

ارتفعت حصة “دانة غاز” بنسبة 2.94٪، بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 315 مليون درهم، بما يعادل 4.5 فلس للسهم، للنصف الأول من عام 2022، تدفع للمساهمين من قبل. 21 أكتوبر 2022.

وفِيْ سوق دبي تصدرت “إعمار العقارية” النشاط، حيث استقطبت 130.16 مليون درهم، تلاها “دبي الإسلامي” بسيولة 50.9 مليون درهم، ثم “إعمار للتطوير” بـ 35.6 مليون درهم، ثم “شعاع كابيتال” 1.45٪ “. دو “0.84٪”، و “دو” بنسبة 0.84٪. تكافل الإمارات 2.59٪ الاتحاد العقارية 1.5٪ أمانات القابضة 0.32٪ وتبريد 0.31٪.