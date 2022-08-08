صفقة بـ 5.4 مليار دولار فِيْ سوق أدوية الأمراض النادرة

وافقت شركة Pfizer على شراء Global Country Therapeutics (GPT) Pharmaceuticals، فِيْ صفقة قيمتها 5.4 مليار دولار.

تعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية شركة فايزر لتعزيز وجودها فِيْ سوق أدوية الأمراض النادرة، حيث حصلت شركة GBT الأمريكية مؤخرًا على موافقة لعقار طورته لعلاج ما يعرف باسم فقر الدم المنجلي.

وكانت الجهات المعَنّْية قد وافقت على العقار الذي يعالج مرض فقر الدم المنجلي المعروف تجاريا باسم Oxprita، فِيْ ديسمبر الماضي، وسجلت مبيعات بلغت 55 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفقًا لشروط الصفقة، ستحصل Pfizer على جميع أسهم GBT مقابل 68.50 دولارًا للسهم الواحد نقدًا، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للشركة الأخيرة إلَّى 5.4 مليار دولار، بما فِيْ ذلك الديون وصافِيْ قيمة الاستحواذ. تتوقع شركة Pfizer تمويل الصفقة بأموالها المتاحة.

وافق مجلس إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع.

يحتاج إلَّى استكَمْال بعض المتطلبات، بما فِيْ ذلك موافقة السلطات التنظيمية ومساهمي GPT.

ساهمت عائدات لقاحات كوفِيْد -19 فِيْ تحقيق مجموعة الأدوية الأمريكية “فايزر” قفزة فِيْ الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022.

سجلت شركة Pfizer إيرادات قدرها 25.7 مليار دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 77٪، على مدار عام واحد بفضل عائدات مبيعاتها من لقاح COVID-19.