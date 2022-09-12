“صفقة تبادلية”.. الزمالك المصري يخطط لضم نجم التعاون

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عَنّْ تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الدولي المصري مصطفى فتحي لاعب وسط فريق التعاون الأول لنادي التعاون.

لم يلتحق مصطفى فتحي بنادي التعاون بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعب، بسبب عدم قدرته على السفر، لوجود متطلبات تتعلق بالخدمة العسكرية فِيْ مصر، مما يمنع اللاعب من مغادرة النادي. . بلد.

ووقع عقدا مع مصطفى فتحي فِيْ يناير الماضي قادما من صفوف نادي الزمالك المصري بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عَنّْ جميع مباريات التعاون الثلاث فِيْ دوري روشان السعودي هذا الموسم، حيث تمكن السكري من الفوز على الفاتح فِيْ الجولة الأولى بهدفِيْن دون رد، قبل أن يعود ويهزم النصر. بهدف نظيف فِيْ الجولة الثانية وتعادل مع الفِيْحاء بهدف لنفسه فِيْ الجولة الثالثة. .

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صفقة صرف فتحي تنتقل للزمالك

أكدت تقارير مصرية أن نادي الزمالك يرغب بشدة فِيْ ضم مصطفى فتحي، خلال الفترة الحالية، مستفِيْدًا من مستحقاته المتأخرة لنادي التعاون والتي تقدر بنحو 400 ألف دولار.

وأشار إلَّى أن هناك رغبة قوية من فريق جيش الطلائع فِيْ ضم اللاعب، حيث يأمل الزمالك فِيْ حال انتقال اللاعب إلَّى صفوف الأخير، فإن الزمالك سيجري صفقة بالمثل مع الفريق العسكري للحصول على خدمات فتحي. ، مقابل اللعب بدون لاعب واحد أو اثنين.

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