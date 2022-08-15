“صفقة تبادلية بين الاتحاد والشباب”.. أكبر مفاجآت 2022

تزامن أنمار الهايلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، برحيل أحد نجوم فريق كرة القدم الأول، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” ؛ وعين المدرب البرتغالي نونو سانتو اضافة الى الرباعية “المصري طارق حامد والانجولي هِيْلدر كوستا واحمد الشراحيلي وزكريا هُوساوي”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تعمل الإدارة الاتحادية على التعاقد تحت أسماء أخرى ؛ بقيادة حارس الشباب زيد البواردي ومهاجم الفِيْصلي محمد الصيعري.

خروج الصحفِيْ من نادي الاتحاد

وكشفت تقارير إعلامية عَنّْ “موافقة” الهِيْلي على الاستغناء عَنّْ زياد الصحافِيْ قلب دفاع الفريق الأول الكروي.

وأشارت التقارير إلَّى أن قرار العميد الأول ؛ جاء ذلك بعد تقرير سانتو “الفني”، الذي طالب فِيْه رسميًا بـ “استبعاد” اللاعب.

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وأعلن نادي الاتحاد فِيْ نيسان الماضي تجديد عقد الصحفِيْ. لمدة 3 سنوات أخرى، حتى 30 يونيو 2025.

– إذن أين سيذهب الصحفِيْ بعد النقابة !

النظر فِيْ أندية الهلال والنصر والشباب. على رأس المهتمين “بتوظيف” قلب دفاع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

لكن .. حرمان نادي الهلال من التعاقدات وانهِيْار العلاقات مع النصر. يؤكد أن الصحفِيْ لا يستطيع الانتقال إلَّى إحداها هذا الصيف.

ورغم توتر العلاقات أيضًا، مع نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قد يتوصل الناديان إلَّى اتفاق متبادل.

اتفاقية التبادل ويتضمن نقل الصحفِيْ إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الشباب مقابل استحواذ الاتحاد على البواردي.