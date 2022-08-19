صفقة تبادلية بين الاتحاد والشباب.. “عرض رسمي”

تقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي باقتراح رسمي إلَّى الشباب. عقد “صفقة متبادلة” فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” بتعاقده مع المدرب البرتغالي نونو سانتو. إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى سانتو، ضمت الإدارة الفِيْدرالية الثنائي المصري طارق حامد والأنغولي هِيْلدر كوستا، وكذلك الثنائي المحلي أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي.

* اتفاق متبادل بين النقابة والشباب

وفِيْ هذا السياق، أفادت الإعلامي الرياضي منار شاهِيْن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أن الاتحاد ونجمه زياد الصحافِيْ قلب دفاع فريق كرة القدم الأول، قد قدم الحدث.

وكان سانتو قد طلب سابقًا من مجلس إدارة النقابة فصل الصحفِيْ ؛ بسبب المستوى الفني المنخفض ؛ حسب رأيك.

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ومقابل الصحفِيْ يريد العميد التعاقد مع النجم زيد البواردي حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.

يأمل الفدراليون أن يقبل العرض رئيس الشباب خالد البلطان. بغض النظر عَنّْ الخلافات بين الناديين والتي اندلعت بعد صفقة أحمد الشراحيلي.