صفقة تبادلية في تركيا تزلزل النصر.. “نجم الفريق في خطر”

الحديث عن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر وصاحب هدافي الموسم الجاري، لا يتوقف عند ارتباطه بالرحيل نهاية الموسم وتلقي عروض من الأندية الأوروبية خاصة تلك الناشطة في الدوري التركي.

تألق تاليسكا مع النصر منذ انضمامه إلى الانتقالات الصيفية في صفقة قياسية أثارت الجدل بعد الإعلان عنها، نظرًا لارتباط اللاعب بالانتقال إلى الهلال، قبل أن يقرر العالم الصفقة لصالحه.

وسجل النجم البرازيلي 20 هدفا لصالح النصر خلال مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ليساهم في تواجد الفريق في المركز الثالث على طاولة المسابقة، ويضمن مشاركته في كأس السوبر السعودي.

مستقبل Taliska وصفقة متبادلة في الدوري التركي

وكشف “سبورونديبي” عن اتفاق متبادل لبطلهم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، بعد ربطه بتصريحات مراد أوزكايا رئيس نادي أيوبسبور، حول احتمالية تعاقد ناديه مع نجم بشيكتاش السابق.

نفى رئيس أيوب سبور التركي وجود مفاوضات بين ناديه وتاليسكا وأصر على وجوب تعاقد غلطة سراي مع اللاعب البرازيلي في الصيف حتى لا ينزل إلى الفئات الأدنى.

وأطلقت صفحة الدوري الفرنسي مفاجأة مدوية، بعد أن كشفت عن اتفاق متبادل، بموجبه يذهب موروتان، اللاعب ذو اللونين الأحمر والأصفر، إلى صفوف أيوبسبور، في حال استأجرت إدارة غلطة سراي تاليسكا.

يشار إلى أن النجم البرازيلي أكد في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي ترك صفوف النصر، وآخرها التصريحات التي أدلى بها بعد مباراة الحزم في دوري المحترفين والتي شهدت خلالها. وأوضح أن شائعات انتقاله إلى أي فريق آخر لم تصله، ويجب أن يشعر الجمهور العالمي بالراحة.