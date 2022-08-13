صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والبنك الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأكد الإعلامي إبراهيم فائق، أن هناك مبادلة محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ونادي البنك الأهلي.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يريد الاستيلاء على خدمات أحمد ياسين مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في مركاتو الصيف المقبل.

وأشار إلى أن البنك الأهلي يريد أيضا الاستحواذ على خدمات اللاعب عمر السعيد مهاجم الزمالك، لدعم الجانب الهجومي من الفريق البرتقالي في الموسم الجديد، لذلك يمكن أن تكون هناك معاملة متبادلة بين الاثنين. حفلات. هذا الصيف.

ويسعى الزمالك في الفترة الحالية إلى تعزيز صفوفه باتفاقات قوية لمواصلة التنافس على البطولات التي سيشارك فيها الموسم المقبل سواء المحلية أو القارية.

يواصل الفريق الأبيض تدريباته التحضيرية لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الزمالك على المقاصة بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي واجهوها في اليوم الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 72 نقطة.