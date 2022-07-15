صفقة تونسية تقترب من الأهلي

يقترب النادي الأهلي من توقيع صفقة مع تونس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم الفريق الكروي الأول للنادي.

هذا ما أكده فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك “غلال الشعلاني اللاعب الدولي التونسي ونجم خط وسط الترجي التونسي يعلن سعادته بمفاوضات النادي الأهلي معه ويأمل أن ينتهي علي خير وهو هو. سينضم للأهلي من بداية الموسم المقبل “.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدا السبت السادس عشر من الشهر الجاري.