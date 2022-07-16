صفقة جديدة تطيح بحارس الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير علي لطفي حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، في الموسم الجديد.

وأكد زاهر في تصريحات متلفزة أن الأهلي حسم رحيل علي لطفي نهاية الموسم الجاري إما على سبيل الإعارة أو للبيع النهائي.

وأوضح أن الأهلي اقترب من التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل علي لطفي المحتمل نهاية الموسم الجاري.

وأكد أن مصطفى شوبرت يمكنه أيضًا ترك الأهلي على سبيل الإعارة في حال تواجده في التصنيف كحارس مرمى ثالث.

وأشار إلى أن مصطفى شوبرت سيستمر في صفوف الأهلي إذا أصبح الحارس الثاني.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء السبت الموافق 16 يوليو الجاري في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة في 22 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 6 وخسر في مباراتين.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، من 15 فوزًا و 5 تعادلات و 4 خسائر.