“صفقة جديدة ومصير ماشاريبوف وعروض الاتحاد”.. آل معمر يحسم الجدل

أعرب مصلى المعمر، رئيس نادي النصر، عَنّْ سعادته بفوز الفريق الكروي الأول فِيْ المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

حقق النصر فوزا على نظيره الوحدة، بهدف بدون ركلة جزاء، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، والتي تضمنت اليوم الأول من دوري روشان السعودي “الموسم 2022-2023 ( انظر تفاصيل المباراة).

وقال معمر خلال تصريحات لقناة “الإخبارية” الفضائية “الحمد الله كبداية حققنا 3 نقاط مهمة، مبروك لجمهُور النصر، ونعد بالعمل والسعي والعمل لتحقيق الفوز و حصد النقاط الثلاث فِيْ كل مباراة.

وأشاد رئيس النصر بالوحدة وقال إن الخصم فريق منظم ولعب مباراة رائعة ضد النصر.

صفقة جديدة ومصير مشاريبوف

وأضاف المعمر أن إدارة النصر بصدد الإعلان عَنّْ صفقة جديدة خلال اليومين المقبلين، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفِيْة الأربعاء المقبل.

وعَنّْ مستقبل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، قال معمر “سيبقى مشاريبوف معَنّْا، ما لم يحدث شيء فِيْ الأيام القليلة المقبلة، لكنه حتى الآن يبقى معَنّْا”.

وارتبط اسم مشاريبوف باقتراب نادي الأهلي المصري من التعاقد مع اللاعب بعد اتفاق الطرفِيْن.

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وفِيْ سياق آخر كشف رئيس نادي النصر عَنّْ رأيه فِيْ تطور قضية كنو وقال إن القضية ما زالت قيد النظر فِيْ مركز التحكيم الرياضي ولن يعلق عليها وسيصدر القرار قريبا. .

وينتظر النصر قرار مركز التحكيم الرياضي، بخصوص الشكوى المقدمة من نادي الهلال، للطعَنّْ على قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب محمد كنو لمدة 4 أشهر، وتغريم كنو و. الهلال بمبلغ 27 مليون ريال لصالح النصر، زاعمًا أن اللاعب أنهى عقده مع النصر ووقع تجديد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي.

من جهة أخرى علق موصلي المعمر على خبر عرض النقابة استعارة الثنائي عبد الله الخيبري وخالد الغنام قائلًا اطرحوا سؤالا مختلفا عَنّْ هذا، واذا كان هناك حق فِيْ الانتصار فهُو أنت سوف تحصل عليه.

واعتبر كثيرون أن خطاب فوز الاتحاد خطوة نحو تحسين العلاقات بعد الخلاف بين الناديين حول ما عرف فِيْ وسائل الإعلام بـ “القضية القياسية”.

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