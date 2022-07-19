صفقة جزائرية مع 3 شركات..4 مليارات دولار استثمار بحوض بركين

عودة قوية للاستثمارات الأجنبية فِيْ قطاع النفط الجزائري، الثلاثاء، بعد توقيعها صفقة ضخمة مع 3 شركات نفطية عملاقة.

وقعت شركة النفط الجزائرية سوناطراك، صباح الثلاثاء، اتفاقية مع شركات “إيني” الإيطالية و “توتال” الفرنسية و “أوكسيدنتال” الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشار بيان بشأن سوناطراك حصلت العرب اليوم نيوز على نسخة منه، إلَّى أن الشركة وقعت عقدا مع شركائها أوكسيدنتال وإيني وتوتال إنرجي فِيْ مجال المحروقات لمنطقة بيركين التعاقدية (كتل 404 و 208) الواقعة. 300 على بعد كَمْ من جنوب شرق حاسي مسعود. بموجب القانون رقم 13-19 المنظم للنشاط الهِيْدروكربوني.

وأضاف أن عقد المشاركة فِيْ الإنتاج هذا هُو جزء من مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها فِيْ 31 يناير 2022.

فِيْ إطار هذا العقد، تتعهد الجهات المعَنّْية بتنفِيْذ تطوير واستغلال هذه المنطقة من خلال برنامج “ أشغال ” والذي يشمل على وجه الخصوص إجراء الدراسات السيزمية ثلاثية الأبعاد عالية الكثافة، وحفر مائة (100) بئر نفط، و تحويل 46 بئراً إلَّى آبار بالاعتماد على تقنية ضخ المياه بالتناوب. والغاز لتحسين استخلاص الهِيْدروكربونات.

بالإضافة إلَّى استكَمْال المبادئ التوجيهِيْة لتحسين أداء منشآت الإنتاج، واعتماد الحلول الرقمية لإدارة الحقول النفطية، وتنفِيْذ مشروعين تجريبيين (02) لاستخراج النفط المعزز (EOR)، والدراسات والمشاريع البيئية ذات الصلة. لتقليل البصمة الكربونية.

ولفتت سوناطراك إلَّى أن إجمالي حجم الاستثمار المخصص لتنفِيْذ خطة التنمية هذه يقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، وهُو ما سيسمح باسترداد إضافِيْ لأكثر من مليار برميل نفط مكافئ من النفط والغاز، الأمر الذي سيسمح باسترداد أكثر من مليار برميل نفط مكافئ من الهِيْدروكربونات. رفع متوسط ​​معدل الاسترداد الكلي بنسبة 55٪.

وذكرت أن سوناطراك وشركائها يستغلون المنطقة التعاقدية فِيْ بيركين فِيْ إطار عقد الشراكة الموقع فِيْ 23 أكتوبر 1989 بموجب القانون رقم 86-14 الذي ينظم النشاط الهِيْدروكربوني.

حتى الآن، سجلت هذه الشراكة إنتاجًا تراكَمْيًا يبلغ حوالي 2.7 مليار برميل من براميل النفط المكافئ من الهِيْدروكربونات واستثمارات تزيد عَنّْ 10 مليارات دولار.

وشددت على أن “توقيع هذا العقد الجديد يترجم رغبة جميع الأطراف فِيْ تعزيز شراكتهم المتعلقة برقعة بيركين التعاقدية ومواصلة تطوير مجال تعاونهم من خلال البحث عَنّْ فرص شراكة جديدة”.