صفقة حمد الله وخيانة البلوي.. إسدال الستار على أخطر قضايا الاتحاد

تسبب المدرب الروماني كوزمين كونترا فِيْ واحدة من أكبر المشاكل فِيْ كرة القدم للفريق الأول فِيْ الاتحاد فِيْ عام 2022.

ودرّب كوزمين الاتحاد من أغسطس 2022 إلَّى يونيو 2022، لكنه فشل فِيْ الفوز بأي بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم، رغم تصدره لجدول الدوري المحترف، حتى آخر ثلاث مباريات، والوصول إلَّى نصف نهائي كأس الملك.

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بعد انتهاء الموسم الرياضي 2022-2022، سحبت الإدارة الفِيْدرالية برئاسة أنمار الهِيْلي “تمديد” عقد المدرب الروماني، وتوظيف البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بدلاً منه.

بعد خروجه من قلعة العميد، بدأت الشائعات تنتشر حول علاقة كوزمين بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ورفضه للصفقة فِيْ المقام الأول، فضلا عَنّْ خيانته من قبل حامد البلعاوي مدير عام شركة الأولى. كرة القدم. معدات؛ تتدخل فِيْ عملك.

استأجر الاتحاد حمدالله، فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022″، على أساس انتقال مجاني، من فريق نادي النصر لكرة القدم.

رد كونترا على صفقة الحمدالله وخيانة البلوي

وكشف كونترا، فِيْ تصريحات لصحيفة “الرياضية” اليومية، أن إدارة أنمار الهِيْلي اقترحت توقيعه مع الحمد الله بعد أن فسخ النصر عقده.

وأشار المدير الفني الروماني إلَّى أنه وجد فِيْ توظيف حمدالله فرصة ذهبية فِيْ السوق. نظرًا لأنه لاعب استثنائي، فقد سجل الكثير من الأهداف.

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وأكد أن العميد الاتحادي كان يعاني فِيْ ذلك الوقت بشكل عدواني ؛ لهذا السبب وافق على الفور على التوقيع مع المهاجم المغربي.

وبشأن البلوي نفى كوزمين تدخل المدير التنفِيْذي للاتحاد فِيْ عمله، مؤكدا أنه كان يساعده جيدا ولم يشعر قط أن وجوده يسبب مشاكل.