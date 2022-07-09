صفقة سوبر تُبعد أحمد قندوسي عن حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أوصت لجنة تخطيط كرة القدم بالنادي الأهلي بعدم التعاقد مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط فريق وفاق سطيف الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوصت لجنة تخطيط كرة القدم في الأهلي بعدم التعاقد مع أحمد قندوسي، مما يؤهله ليس لاعبًا متميزًا، حيث ترى اللجنة أن الأهلي بحاجة للتعاقد مع لاعب لديه إمكانات كبيرة ويمثل إضافة. للفريق وهذا الامر غير متوفر على احمد قندوسي.

تستعد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي لعقد اجتماع مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس خلال الأيام المقبلة لحل عدة ملفات مهمة تتعلق بكرة القدم.

ملف اللاعب المعار مدرج في أعلى الملفات التي تنوي لجنة التخطيط مناقشتها مع سواريش وعلى رأسها الثنائي أحمد ياسر ريان ومحمود عبد المنعم كهربا.

وتريد لجنة التخطيط عرض موقف الثنائي، كهربا وريان، على البرتغالي ريكاردو سواريس، لحسم مصيرهم، سواء العودة للفريق أو إعارتهم، خاصة وأن اللجنة ترى ضرورة عودة كهربا. مرة أخرى، ولكن في انتظار رأي المدرب.