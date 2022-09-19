صفقة ضخمة.. “العالمية القابضة” تستحوذ على 15% من برجيل

أعلنت شركة جلوبل القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عَنّْ استحواذها المباشر على حصة قدرها 15٪ فِيْ مجموعة برجيل القابضة.

استحوذت الشركة الدولية القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة فِيْ الشرق الأوسط، على 15٪ من مجموعة برجيل القابضة، كواحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية فِيْ الخليج فِيْ السنوات الأخيرة.

تهدف عملية الاستحواذ إلَّى توسيع وتنويع استثمارات المدينة العالمية للخدمات الصحية فِيْ قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا، مما سيخلق بيئة أعمال مزدهرة فِيْ خدمات الرعاية الصحية لصالح المجتمع والمساهمين بشكل عام.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفِيْذي لشركة إنترناشونال هُولدينجز “ما زلنا نرى فرصة عظيمة للاستثمار فِيْ المنظمات التي تحركها المهام مثل برجيل القابضة. قيمة كبيرة لمنصة النمو القوية الخاصة بنا. ”

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفِيْذي لشركة برجيل القابضة “يسعدنا الانضمام إلَّى مؤسسة قوية تتمتع بمجموعة واسعة ومتكاملة من القدرات .. إن وجود المدينة العالمية للخدمات الإنسانية كَمْساهم له أساس استراتيجي قوي بالنسبة لنا، حيث سيكون لها تأثير تحويلي من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال والوصول إلَّى أسواق جديدة. هذا وقت نمو مهم لشركة برجيل القابضة “.

ستدير شركة برجيل القابضة ما يقرب من 60 أصلًا تلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما فِيْ ذلك مستشفِيْات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومستشفى بيوتي. و ال

مركزها الرئيسي، مدينة برجيل الطبية، هُو أكبر مستشفى خاص فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الوحيد المعتمد من ESMO. بالإضافة إلَّى وجود مراكز امتياز ذات شهرة عالمية، تعمل برجيل القابضة على توحيد أكبر شبكة تشخيص فِيْ الإمارات وأكبر مركز شامل للسرطان فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

كَمْا تقدم الشركة القابضة التي تم إطلاقها حديثًا تحت مظلتها أكبر عيادة لتقويم العظام ومزود رائد لرعاية الأم والطفل فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة برجيل القابضة، التي تأسست عام 2007، هِيْ المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسع متزايد فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي.

تواصل المجموعة وضع معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية ونتائج المرضى، مع أحدث المرافق ومعايير الخدمة ذات المستوى العالمي.