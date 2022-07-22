صفقة للمستقبل.. أمازون” تدخل سوق الرعاية الصحية بـ 3.9 مليار دولار

أعلنت أمازون الخميس أنها ستستحوذ على One Medical، شركة الرعاية الصحية الأولية فِيْ الولايات المتحدة، مقابل 3.9 مليار دولار.

فِيْ خطوة كبيرة لانتقال عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلَّى القطاع الطبي.

وسعت الشركة العملاقة أعمالها بشكل مطرد إلَّى ما وراء التجارة الإلكترونية، وقالت فِيْ وقت سابق من هذا العام إن خدمة التطبيب عَنّْ بعد تتوسع على الصعيد الوطني فِيْ الولايات المتحدة.

قال نيل ليندساي، نائب الرئيس الأول لخدمات أمازون هِيْلث “نعتقد أن الرعاية الصحية تحتل مكانة عالية فِيْ قائمة التجارب التي تحتاج إلَّى إعادة اختراع”.

وأضاف “نرى الكثير من الفرص لتحسين جودة التجربة ومنح الناس وقتًا ثمينًا فِيْ أيامهم”.

ونمت ون ميديكال، التي تدير شبكة من ممارسات الرعاية الأولية وخدمات التطبيب عَنّْ بعد، فِيْ السنوات الأخيرة لتصل إلَّى أكثر من 750 ألف عضو.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت أمازون فِيْ فبراير (شباط) الماضي عَنّْ توسيع خدمة أمازون كير، التي تم إطلاقها لأول مرة فِيْ عام 2022 لتزويد موظفِيْ المجموعة بإمكانية الوصول إلَّى الأطباء.

وقالت شركة التكنولوجيا إن الخدمة تجمع بين الزيارات الافتراضية للأطباء أو طاقم التمريض باستخدام تطبيق الهاتف المحمول “أمازون كير” والعَنّْاية الشخصية من قبل الطاقم الطبي الذي يتم إرساله إلَّى منازل المرضى.

نما قطاع التطبيب عَنّْ بعد مع القيود المتعلقة بوباء Covid-19، وزاد الأمريكيون من استخدامهم له بنحو 38 مرة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ شركة “McKinsey & Company” فِيْ يوليو.

فِيْ الوقت نفسه، يحصل الأمريكيون عادةً على تأمينهم الصحي من خلال وظائفهم، لذا فقد دفعت أزمة التوظيف الحالية فِيْ الولايات المتحدة أرباب العمل إلَّى تقديم مزايا جذابة بشكل متزايد.