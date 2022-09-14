صفقة لوفتهانزا.. ألمانيا تربح 760 مليون يورو بسبب كورونا

فِيْ عام 2022، فِيْ ذروة جائحة كورونا، استحوذت الحكومة الألمانية على 20٪ من مجموعة طيران لوفتهانزا لإنقاذها من الإفلاس.

بعد فترة وجيزة من الاستحواذ، أنهت الحكومة الألمانية بيع حصتها مقابل حوالي 1.07 مليار يورو.

واشترت ألمانيا الحصة بنحو 306 مليون يورو وحققت ربحا بنحو 760 مليون يورو.

استحوذت الحكومة الألمانية على حصة 20٪ فِيْ المجموعة لإنقاذها من الإفلاس، كجزء من حزمة مساعدات حكومية تهدف إلَّى الحد من تداعيات الوباء، بقيمة 9 مليارات يورو.

بموجب الاتفاق بين الحكومة ولوفتهانزا، وافقت الحكومة على بيع الحصة بحلول أكتوبر 2023، ولكن مع استقرار الأوضاع المالية للشركة واستئناف السفر، تمكنت برلين من البدء فِيْ بيع ممتلكاتها فِيْ نوفمبر من العام الماضي.

أعلنت شركة لوفتهانزا Lufthansa أنه تم بيع نسبة 6.2٪ المتبقية يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفِيْذي لشركة لوفتهانزا، كارستن سبور، فِيْ بيان، “أدى استقرار لوفتهانزا إلَّى نتيجة ناجحة، حيث دفعت الدولة 306 مليون يورو لشراء الحصة، وتبيعها الآن مقابل 1.07 مليار يورو، محققة ربحًا بنحو 760 مليون يورو”.

وكان من بين المستثمرين الذين اقتنصوا الأسْهُمْ الملياردير الألماني كلاوس مايكل كون، صاحب شركة الخدمات اللوجستية العملاقة Kuehne + Nagel.

وقال مكتبه فِيْ بيان إنه بهذه الصفقة رفع حصته فِيْ لوفتهانزا من 15٪ سابقًا إلَّى 17.5٪.

رفع أغنى رجل فِيْ ألمانيا حصته فِيْ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بعد شراء الأسْهُمْ التي تخلت عَنّْها الحكومة الألمانية كجزء من خروجها من شركة الطيران.

وبذلك ارتفعت حصة كلاوس مايكل كون فِيْ شركة لوفتهانزا إلَّى 17.5٪، لتحل محل الملياردير الذي حل هذا العام محل الدولة الألمانية كأكبر مساهم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت متحدثة باسم المجموعة عبر البريد الإلكتروني إن هذه الخطوة “تؤكد النظرة الإيجابية لكون باعتبارها حيازة الشركة”، وامتنعت عَنّْ التعليق على سؤال حول ما إذا كان كون ينوي زيادة حصته فِيْ لوفتهانزا، حسبما أفادت بلومبرج نيوز يوم الأربعاء. .

يشار إلَّى أن صافِيْ ثروة كلاوس 32.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وهُو الرئيس الفخري والمساهم الأكبر فِيْ مجموعة كونا + ناجل، أكبر وكيل شحن فِيْ العالم.

عادت مجموعة Lufthansa الألمانية إلَّى الربحية فِيْ الربع الثاني، للمرة الأولى منذ بداية جائحة Covid-19، لتحقق صافِيْ ربح 259 مليون يورو (236.16 مليون دولار)، مقارنة بخسارة 756 مليون يورو ( 76.8 مليون دولار) فِيْ الربع المقابل من العام الماضي. .

حافظ قطاع النقل الجوي على معدلات انتعاش قوية، بعد أن ارتفع إجمالي حركة الركاب بنسبة 76.2٪ فِيْ يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر فِيْ عام 2022، مدفوعاً بانتعاش قوي فِيْ السفر الدولي، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، IATA، فِيْ أحدث إصدار له. تقاريره.

معدلات السفر الدولي فِيْ أوروبا أعلى أيضًا من مستويات ما قبل COVID-19 بناءً على الأرقام المعدلة موسمياً، وفقًا لمجلة Forbes.

توقعت شركة لوفتهانزا الألمانية أن يظل الطلب على السفر الجوي عبر شركاتها مرتفعا للأشهر المتبقية من العام، حيث تبلغ الحجوزات للأشهر من أغسطس إلَّى ديسمبر حاليا حوالي 83٪ مما كانت عليه قبل أزمة كوفِيْد -19.