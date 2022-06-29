صفقة ماكلارين مع نيوم تحقق أهداف رؤية 2030

أعلنت شركة ماكلارين العملاقة لرياضة السيارات، أمس، عن شراكة مع نيوم، في أحدث مشروع للمملكة العربية السعودية في مجال الرياضة، ونتيجة لهذه الصفقة الأخيرة، ستصبح نيوم الشريك الرئيسي لفرق الفورمولا إي. العام القادم.

قالت صحيفة City AM البريطانية إن نيوم في المملكة العربية السعودية من المقرر أن تصبح مدينة متجددة وخالية من الكربون، لذا فمن المنطقي أن يقام سباق للسيارات الكهربائية هناك، وهو ما يتماشى تمامًا مع خطط إنشائها البالغة 500 مليون دولار. .

نيوم هي واحدة من أشهر المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي مصممة لتحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة المملكة العربية السعودية على رسم مسار نحو مستقبل خالٍ من النفط.

في مرحلة ما، يجب أن تبدأ هذه الاستثمارات في تحقيق نتائج إيجابية، حيث أن الجمع بين التكنولوجيا المتطورة التي ينطوي عليها تطوير المركبات وحقيقة أن ماكلارين كشفت مؤخرًا عن شراكة بين فريق F1 و Goldman Sachs تشير إلى أن الشراكة يمكن أن تكون طويلة جدًا فوائد المدى. فوائد المملكة على المدى الطويل.

سيدخل فريق McLaren E الرياضة الموسم المقبل من خلال الاستحواذ على Mercedes-EQ، وستشهد صفقة NEOM أن تصبح McLaren شريكًا في Oxagon لمدينة المستقبل.

وأضاف هوبكنز “أصبحت الشراكات المدعومة من الدولة أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة وتمتد إلى علاقات أكثر دقة تركز على السياحة”.

قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين “هذه طريقة رائعة لدفع دخولنا إلى الفورمولا إي وتوحيد سلسلة سباقات السيارات الكهربائية لدينا”.