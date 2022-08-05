صفوان نعمو يصالح أيمن رضا وأحمد رافع

أعلن المخرج السوري صفوان نامو انتهاء الخلاف بين الفنانين أيمن رضا وأحمد رافِيْ، بعد تلقي ردود من الجانبين فِيْ الأيام الأخيرة.

وأشار نامو إلَّى أن المصالحة بين النجمتين تمت عبر منشور وصورة جمعها معهما على صفحته الشخصية على فِيْسبوك. أرفقه بتعليق “بعد نقاش إعلامي طويل، لقاء النجمين أيمن رضا وأحمد رفِيْع”.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعي ومحبي الفنانين، حيث أشاد البعض بالمصالحة التي حدثت بجهد نامو، وأكد متابعون آخرون على ضرورة المصالحة بين الطرفِيْن، مشيدين بمعَنّْويات رضا ورفاء ونامو. واعتناق فكرة المصالحة من خلاله.

وتناول بعض المتابعين موضوع المصالحة بسخرية، فعلق أحدهم يعَنّْي حلت حرب الباسوس لي كَمْا تساءل البعض عما إذا كان هناك خلاف حقيقي بين الجانبين، بل الهدف الأساسي خلق حالة من الجنون الإعلامي.

خرج رضا ببث مباشر، عبر صفحته الرسمية على تطبيق فِيْسبوك، برفقة الفنان رافع ونجله “نور” والمخرج نامو، واعتذر علنًا لرافع، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء فهم. لكن وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حاولوا إثارة الخلاف بالأخبار والإشاعات الكاذبة.

وقبل رافع اعتذار رضا، مشيرًا إلَّى أنه كان مخطئًا هُو الآخر، وأنه استخدم بعض الكلمات والعبارات التي خرجت من حالة عصبية أو حالة عقلية سيئة.

وعاد الخلاف بين رضا ورافع إلَّى الواجهة، بعد تصريحات رافع فِيْ ظهُوره أمام وسائل الإعلام حول سبب استبعاده من مسلسل “كندوش”، حيث اتهم رضا بأنه السبب فِيْ ذلك، حيث أنهم لا يفعلون ذلك. يفضل أن ينضم رافع لأسرة المسلسل، والدليل كَمْا ورد هُو رسالة من مخرجة إنتاج المسلسل لرافع وابنها، حول أسباب عدم الإنضمام وتلك الأسباب تقتصر على رضا رضا. . أتمنى فقط، بالإضافة إلَّى اتهام رضا بالكذب بشأن الأعذار والأسباب التي قدمها بخصوص قضية استبعاد رافع.

كشفت رافع عَنّْ سبب خلافها الأساسي مع الفنانة رضا، وتعود جذور القضية إلَّى مشاهد مسلسل “حواء بحري” عام 1197، حيث كان رضا يحاول مازحا رمي رافع فِيْ بركة الماء. نوع من التهريج، الأمر الذي أثار غضب رافع وجعلها تفقد عقلها، وولدت راغبة فِيْ التصوير، حول رضا، كنوع من ضبط النفس.

وشدد رافع على أنه لن يسمح لأي شخص بالسخرية منه ولو على سبيل المزاح، مشيرًا إلَّى ضرورة تواضع رضا، فِيْما رفض رضا التعليق على الأمر، وترك الحكَمْ للجمهُور، مشددًا أيضًا على ثقته بهم.

التقت رافع ورضا مؤخرًا، فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة” من إخراج تامر إسحاق والكاتب خلدون قتلان، والذي عُرض خلال الموسم السابق من دراما رمضان لعام 2022، لكن وفقًا لتصريحات رافع، لم يكن هناك أي احتكاك أو تفاعل أو حتى حديث. بينه وبين رضا.