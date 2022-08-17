انفتحت الفنانة والراقِصَّة المصرية صفوى، عَنّْ علاقاتها الزوجية المتعددة وكشفت أسرار محرجة عَنّْ زوجها الذي وصفته بـ “الصورة”.

وأضافت صفوة أن زوجها السابق يعاني من مشاكل نفسية وجسدية تشبه الإعاقة، حيث اكتشفت هذا الصباح، مشيرة إلَّى أنها تزوجته دون تفكير فِيْ الأمر أو حبه، إلا أنه تقدم لها وتزوجها على الفور.

وقال خلال مقابلة معها فِيْ برنامج “ترابيزة” “عانيت من مشاكل نفسية وجسدية أكثر، كانت صورة، لكن هذا فاجأني هذا الصباح، وزارتني والدتي واستقبلتني بنفس الشيء. تمشط من الفرح، وشعرت بالضعف طوال الوقت “.

وأشارت إلَّى أنها كانت تحاول إفراغ نفسها والقمع بداخلها باللعب معه، مضيفة “أحيانًا كنت أرد على أفلام أميتاب باتشان، ومن يقطع الحقد والقمع، أقول له أن يأتي للعب، وأنا أقف ساكنًا. . على الطاولة ويتصرف مثل أميتاب باتشان وضربه بدافع الغضب، ولساعات كان يخربش على وجهه “.

وأشارت إلَّى أن زواجها منه كان سريعًا وبدون تخطيط مسبق، حيث نظم لها حفل زفاف أسطوري وأعد لها شقة فاخرة، وأن وضعها الاقتصادي كان بعيدًا عَنّْ التصور، على حد قولها، حيث كان يعمل محاسبًا و كان عائدا من الكويت بعد 17 عاما من العمل.

واصلت صفوى علاقتها به لأنها لم ترغب فِيْ الطلاق مرة أخرى، بالإضافة إلَّى أنه عالق بها وقدم لها كل ما تحتاجه.

فِيْ حديثها عَنّْ زواج آخر استمر 18 عاما، كشفت الفنانة المصرية أن المشكلة فِيْ هذه العلاقة كانت بسبب صغر سنه وعدم مسؤوليته ومشكلاته النفسية، لكنها رأت فِيْه الزوج المثالي، قائلة “زملائي فِيْ المسرح. كانت المخرجة هدى كرامة تفتح الباب للترحيب به، ووضعت ألماظ على أرانكو وكيّ ملابسي، وخلف الكواليس يقوم بتسوية شعري “.

ثم اكتشفت أنه خدعها بعد طلاقه، فقدمت له توكيلًا عامًا لجميع شؤونها المالية، كَمْا واجهت العديد من المشكلات المالية خلال تلك الفترة، بما فِيْ ذلك التهرب الضريبي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني.

وتابع “بعد 18 عامًا، فوجئت بأن كل أموالي قد ضاعت وأدين بها، ولدي قضية تهرب ضريبي، ووضعَنّْي القاضي فِيْ قفص فِيْ قضية بين 11 رجلاً كان لديهم قضاة، لذلك كان لدي الانهِيْار العصبي، ولم أر أو أسمع أي شيء، وفِيْ ذلك الوقت كانت جوزي حاضرة، وقالت إن المحاسب كان فنانًا محتالًا. سنقوم برفع دعوى ضده وبعد ذلك تم اكتشاف الخيانات الاخرى “.

وفِيْ وقت سابق نفت صفوى ما تردد عَنّْ علاقتها الرومانسية بالنجم العراقي كاظم الساهر قائلة “كنت جالس بالصور ووقت طلقت وعرفت شخصية مهمة كانت قريبة من كاظم. الساهر وكان من الاسكندرية وكان دائما وعدني وفريق العمل “. مشيراً إلَّى أن هذه الإشاعة مستمرة منذ 15 عاماً أو أكثر.

وأضافت أنها وكاظم الساهر أصدرا بيانا نفِيْا فِيْهما ما تم تداوله، فِيْما رفضا ذكر اسم الشخص المماثل لـ سيزار.