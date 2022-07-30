صفوح شغالة أنس صباح فخري قليل أدب.. وفلة الجزائرية مجرد صديقة

أكد الشاعر السوري صفوح شقالة أن أغنية “طبيب جراح” التي كتبها ولحنها ليؤديها الفنان جورج وسوف تشكل انطلاقة حقيقية ونقطة تحول كبيرة فِيْ مسيرته الفنية.

وعبر عَنّْ رغبته فِيْ إزالة عبارة “أطباء الكون لا يشفِيْوني” من الأغنية الشهِيْرة، معتبراً أن هذه العبارة كانت سبب إعياءه ومرضه بعد الأغنية، وكذلك حالة الوصوف. .

هاجم شقالة، خلال استضافته لبرنامج “شو الحكاية” على قناة “لانا”، الفنان السوري أنس صباح فخري، واصفا إياه بـ “المهذب بعض الشيء” لإهانة رموز مدينة حلب التي “وافقت بالإجماع على ذلك”. حب صباح فخري وفِيْ نفس الوقت وافق بالإجماع على كره أنس فخري. وفقا له.

وأخرج قصيدة توبيخ كرد على إساءة معاملته بعَنّْوان “رغم حذره معك”. إنه محبوس فِيْ زجاجة “.

ونفى شقالة وجود علاقة عاطفِيْة مع الفنانة الجزائرية فلة، التي وصفها بـ “مجرد صديق عزيز، لكنها ذات طبيعة مزاجية مملة، سبب بعض المشاكل بينهما”.

واستذكر قِصَّة علاقته مع فلة عام 2000، عَنّْدما التقيا لأول مرة فِيْ منزل صديق مشترك، ثم اتفقا على منحه أغنية “شكرًا لك”، وهِيْ إحدى موضوعات العمل. كلمات.

وعبر عَنّْ إعجابه الشديد بشعر المرحوم نزار قباني، لكنه يخشى الكتابة بنفس الجرأة، بسبب عامل الدين وأسئلة الثواب والعقاب، مؤكدا أنه من عائلة أقرب إلَّى الصوفِيْة ولديها العديد من الوظائف فِيْ هذا المجال.

وانتقدت بعض الأغاني التي تستند إلَّى كلام فاحش، مثل بعض أغاني الفنان صباح فخري وسمير جاركس والمطربة اللبنانية سميرة توفِيْق، ورفضت تصنيف السيدة.

أراد شقالة العمل مع الفنانين الذين تعامل معهم من قبل، لكن الأمر متروك للملحنين، مفضلاً علي المولى وأحمد الماضي ونزار فرنسيس من فئة الشعراء المهمين.