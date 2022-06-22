صلاة عيد الأضحى 2022.. في مصر والعواصم العربية

كتب : منة خالد

تُعد صلاة عيد الأضحى 2022 من المظاهر المهمة لدى المسلمين، لما تحمله من مناسبة دينية خاصة يحتفل بها الجموع المسلمة في مصر والعالم الإسلامي.

وتتصدر موعد صلاة العيد بتوقيت مصر وباقي الدول العربية، محرك البحث جوجل، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك. حيث أعلن معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد مولد هلال شهر ذى الحجة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة “يوم الرؤية” الأربعاء الموافق 29/6/2022.

صلاة عيد الاضحى 2022 في مصر

يظهر هلال شهر ذى الحجة في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، ويظهر في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية الهلال الجديد لمدة تتراوح بين (32- 37 دقيقة).

صلاة عيد الأضحي 2022 في الدول العربية

يظهر هلال شهر ذى الحجة في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين “23 – 43 دقيقة”.

موعد صلاة عيد الأضحى

تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2022، حسب دار الإفتاء المصرية كما يلي : ستكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، حتي قبل أذان صلاة الظهر بنحو 20 دقيقة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تصلى.

ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022، بعد فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات 2022

موعد وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـاً في يوم الجمعـــــة الموافق 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـاً في يوم السبــــت الموافق 9/7/2022م.

موعد إجازة عيد الاضحى 2022

تكون يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو ليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو.