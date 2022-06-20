صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

صلاحية الاستفسار عن التأشيرة عن إصدار تأشيرة خروج وعودة لمقيم البحث عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر ، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها منصة التأشيرة الإلكترونية إنجاز للمواطنين والمقيمين وغيرهم من الأفراد الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية. أصبحت تأشيرة الزيارة العائلية وتأشيرات الحج والعمرة وغيرها من الخدمات أسهل من خلال منصة إنجاز من خلال بعض الإجراءات الإلكترونية البسيطة.

الاستعلام عن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيم برقم جواز السفر

تستخدم منصة إنجاز الرابط الرسمي للاستعلام عن خدمات التأشيرات السعودية من خلال رقم جواز السفر ، والطرق كالتالي:

افتح الرابط منصة انجاز للتأشيرات حدد نوع الطلب في قسم الاستعلام. حدد Check Visa. أدخل رقم الطلب أو رقم جواز السفر أدخل رقم السجل المدني للمستخدم لهذا الغرض. أعد كتابة رمز التحقق البشري الذي يمكنك استخدامه. انقر فوق خيار الاستعلام وانتظر حتى يتم تحميل البيانات.

تأشيرة خروج وعودة قبل انتهاء فترة الإقامة

كما توفر منصة أبشر خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية للمتقدمين من داخل المملكة ، لأنها منصة معتمدة داخل المملكة لاستكمال الخدمات والإجراءات الحكومية.

انتقل إلى الارتباط منصة أبشر .

. حدد أفراد أبشر وقم بتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية الخاصين بك.

للقيام بذلك ، حدد خدمة الاستعلام من قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق الاستعلام عن التأشيرة.

أدخل رقم الهوية والبيانات الأخرى (إن أمكن).

انقر فوق خيارات الاستعلام.

تسجيل الدخول الإنجاز

للاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز للمواطنين والمقيمين ، وكذلك السياح وقطاع الأعمال ، يشترط تسجيل الدخول ، بفتح الرابط الرسمي لمنصة التأشيرة الإلكترونية ، والنقر على خيار الدخول ، و اختيار الأفراد. أو الجهات والشركات الحكومية ، يدخل المستخدم تلقائيًا صفحة تسجيل الدخول ، إذا كان الفرد مواطنًا أو مقيمًا ، يقوم إنجاز بتسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد ، وإذا كان زائرًا ، يقوم بإدخال بيانات إكمال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ، ثم الصورة كود ، وأخيرا الوصول لتسجيل الوصول.

لقد أكملت حتى الآن تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز ، والآن يمكنك استخدام رقم الطلب الخاص بك للاستعلام عن التأشيرة السعودية