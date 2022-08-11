صلاح باشا يوضح تصريحاته بخصوص رسالة شيكابالا

أوضح صلاح الدين باشا مهاجم منتخب شباب مصر تحت 20 عاما، اللاعب الإيطالي لأودينيزي، حقيقة ما تم تداوله بشأن الرسالة التي أرسلها إليه محمود عبد الرازق شكابالا قائد الزمالك.

وتضمنت الرسالة محمود عبد الرازق “شيكابالا” للاعب احتفاله بأسلوب شيكابالا مع أحمد سيد زيزو ​​مع الأبيض إذا سجل فريق الشباب المصري أهدافا في كأس العرب تحت 20 عاما.

وكتب صلاح الدين باشا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” “انا صلاح باشا وانفي انتشار الخبر .. الكابتن شيكابالا ليس خاصا .. هناك سوء تفاهم بين النقيب شيكابالا وكثير من سوء الفهم من مصر. كانت تصوّر فيديو تحفيزيًا للفريق بأكمله الذي دعمنا قبل مباراة الجزيرة العربية “شكرًا لك”.

خسر منتخب شباب مصر كأس العرب تحت 20 سنة أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح.