صلاح ضد ميسي ..موعد ومكان إقامة مباراة مصر ضد الأرجنتين وديًا

ويطلب المنتخب الأرجنتيني لقاء نظيره المصري في الفترة المقبلة.

وكان حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أعلن في وقت سابق مفاجأة بشأن إقامة مباراة ودية للمنتخب المصري في نوفمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا.

فيما يستعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، لاستضافة مونديال قطر 2022.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وأكدت تقارير إعلامية أن المباراة الودية بين مصر والأرجنتين ستقام في نوفمبر المقبل في أبو ظبي.

وأشار إلى أن يوم المباراة الودية بين مصر والأرجنتين لا يزال قيد التفاوض.

تستضيف مصر مالاوي على ستاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

فازت مصر بأول مبارياتها في تصفيات أمم إفريقيا على غينيا 1-0 وخسرت أمام إثيوبيا 2-0 في الدور الثاني.

وتأتي مصر في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط خلف إثيوبيا ومالاوي وغينيا التي سجلت نفس النقاط.