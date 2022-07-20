صلاح عبدالله عَنّْ جدل اعتزاله التمثيل لو قررت لن أعلن

أبدى الفنان المصري صلاح عبد الله استغرابه من حديث البعض عَنّْ اعتزاله التمثيل فِيْ سياق تعليقه على أزمة الفنان المصري محمد نجاتي مؤخرًا، بعد أن تحدث عَنّْ أفكاره للاعتزال عَنّْ التمثيل، مشيرًا إلَّى أن حديثه أسيء فهمه.

وأوضح صلاح عبد الله، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن البعض تحدث عَنّْ اعتزاله بطريقة مربكة من أجل “الموضة”، مشيرًا إلَّى أنه يرى أن كل فنان يمر بظروف نفسية تجعله يفكر فِيْ الاعتزال. بغض النظر عَنّْ وضعه الشخصي، إلا أنه تحدث عَنّْ الفنانين بشكل عام ورؤيته للاعتزال، مضيفًا أنها مجرد فكرة ويغادر.

وأوضح أن الفنان الحقيقي هُو حياته كَمْمثل، معلقًا “على سبيل المثال، حياتي هِيْ أنني كنت أقف على المسرح الآن. أنا لا أدافع عَنّْ الظروف الصحية، لكنني أستمر فِيْ التمثيل حتى آخر يوم من حياتي”. الحياة وطالما أستطيع الوقوف. “الوقوف والعمل والعمل، لأن صحتي تأتي إلَّى العمل”.

وأشار إلَّى أن العمل يمنحه التواصل مع الآخرين ودراسة الشخصيات والتعامل مع أشياء كثيرة، وهِيْ أشياء لا يستطيع القيام بها اليوم لظروف الشيخوخة وغيرها، إلا أن العمل لو كان قليلا يجعله اخرج من منزلك.

وتابع صلاح عبد الله “حتى لو كانت مشاركتي فِيْ ضيف الشرف فسأعمل، وحتى الآن لدي أدوار مثل هذه وأدوار خاصة قوية … نعم لا يوجد عمل بنفس القدر فِيْ السابق ولكن وهذا أمر طبيعي فِيْ الاحتلال، بالإضافة إلَّى الأدوار التي تناسبه وقدرته الصحية ”.

وأشار صلاح عبد الله إلَّى أنه كان يتقدم ويقدم العديد من الأدوار فِيْ الأيام الخوالي، على العكس من ذلك، مشيرًا إلَّى أنه كعامل حاسم فِيْ الجدل، لم يفكر أبدًا فِيْ الاعتزال، وعَنّْدما تحدث عَنّْ ذلك كان مجرد نموذج يحتذى به. ثم يمحوها “.

وأوضح أن هناك فنانين كانوا يفكرون فِيْ الاعتزال واتخذوا القرار دون الإساءة للفن وبالتالي اختفوا من دائرة الضوء، وعلق قائلاً “أنا شخصياً ولم أفكر بأي حال من الأحوال فِيْ الاعتزال ثم قررت بعد ذلك أنني لن أعلن ذلك لأنني لن أفكر فِيْ ذلك. . ” التجارة والدعاية عَنّْها “.