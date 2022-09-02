صناديق الأسْهُمْ العالمية تخسر 21.4 مليار دولار.. تحذير من فقاعة تاريخية

تلقت صناديق الأسْهُمْ العالمية صدمة قوية خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس، بعد أن خسرت حوالي 21.4 مليار دولار فِيْ أسبوع.

“أم جميع الحوادث”

يأتي ذلك بعد تحذير من المستثمر المعروف مايكل بوري، رئيس شركة Scion Asset Management، من أن أكبر فقاعة سوقية فِيْ التاريخ ستنتهِيْ هذا العام بكارثة ستؤدي بالأسواق نحو الانهِيْارات التي لا مثيل لها، واصفًا الانهِيْار المتوقع بأنه “أم كل الحوادث”، بحسب الاستثمار. كوم.

وخسرت صناديق الاستثمار فِيْ الأسْهُمْ العالمية هذه المبالغ الضخمة نتيجة أكبر خروج من الصناديق فِيْ 10 أسابيع.

عزت بيانات Refinitiv Lipper عمليات الخروج الكبيرة من صناديق الأسْهُمْ إلَّى اتجاه البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم، بقيادة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، إلَّى رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر حتى يتراجع التضخم إلَّى 2٪ من 8.5٪ المسجل فِيْ يوليو.

صناديق خاسرة ملحوظة

خسرت صناديق الأسْهُمْ الأمريكية 12.6 مليار دولار هذا الأسبوع، بينما خسرت الصناديق الأوروبية 10.2 مليار دولار.

وبلغت خسائر صناديق الاستثمار فِيْ شراء السندات 8 مليارات دولار، مع استمرار موجة البيع الجماعي للأسبوع الثاني على التوالي.

وشملت تلك التدفقات 5.4 مليار دولار من صناديق السندات ذات العائد المرتفع و 2.4 مليار دولار من صناديق السندات قصيرة ومتوسطة الأجل.

فِيْ غضون ذلك، شهدت صناديق أسواق المال بيع المستثمرين بنحو 1.34 مليار دولار فِيْ الأسبوع الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة.

كَمْا خسرت صناديق المعادن النفِيْسة 890 مليون دولار، وهِيْ أكبر عملية بيع فِيْ ستة أسابيع.

وبلغت التدفقات الخارجة لصناديق الاستثمار فِيْ أسهم شركات التمويل 792 مليون دولار، فِيْما بلغت التدفقات الخارجة لصناديق الاستثمار فِيْ أسهم شركات التكنولوجيا 700 مليون دولار.

كَمْا خسرت صناديق الاستثمار فِيْ أسهم شركات الرعاية الصحية استثماراتها بنحو 546 مليون دولار، وسجلت صناديق الأسْهُمْ فِيْ شركات الطاقة تدفقات خارجية بقيمة 118 مليون دولار.

الأموال الفائزة

وشهدت الصناديق الآسيوية تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس.

بالنظر إلَّى القطاعات، شهدت الصناديق الحكومية والصناديق المرتبطة بالتضخم تدفقات داخلية بقيمة 1.3 مليار دولار و 162 مليون دولار على التوالي.

فقاعة الأسْهُمْ الخادعة

حذر المستثمر المعروف مايكل بوري، رئيس شركة Scion Asset Management، من أن أكبر فقاعة سوقية فِيْ التاريخ ستنتهِيْ هذا العام بكارثة من شأنها أن تؤدي بالأسواق إلَّى الانهِيْارات التي لا مثيل لها، واصفًا الانهِيْار الوشيك بأنه “أم جميع الحوادث”. “.

شارك Bury صورة لمؤشر S&P 500، مما يدل على أن مؤشر سوق الأسْهُمْ القياسي انخفض بنسبة 18 ٪ عَنّْ ذروته فِيْ ديسمبر، على الرغم من العديد من المكاسب القوية هذا العام.

وقال المستثمر مازحا إن أتباعه ما زالوا يسألونه متى انهارت البورصة. وقال إن مؤشر S&P 500 سينخفض ​​بنسبة 53٪ أخرى قبل أن يصل إلَّى قاعه الأخير فِيْ الفترة المقبلة. ورفض فكرة الانتعاش فِيْ الأسْهُمْ هذا العام باعتبارها ارتفاعات محدودة فِيْ سوق هابطة، أي أنها مجرد تأجيل للكارثة الحتمية القادمة، انهِيْار السوق.

يعتقد بوري أيضًا أن طفرة السوق قد انتهت، وأن الأسْهُمْ تتجه نحو الانخفاض، وأي ارتفاعات حدثت أو ستحدث ستثبت أنها قصيرة الأجل.

تحذير

جيرمي جرانثام، مستثمر آخر ومؤرخ السوق، رفض أيضًا الارتفاع الأخير فِيْ الأسْهُمْ باعتباره ارتفاعًا هبوطيًا فِيْ السوق.

مثل Bury، حذر جرانثام من “خطر غير مسبوق” للأصول باهظة الثمن، وصدمات أسعار السلع، وتصميم مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على كبح التضخم عَنّْ طريق تجميد الاقتصاد.

وقال “كل دورة مختلفة وفريدة من نوعها، لكن كل تشابه تاريخي يشير إلَّى أن الأسوأ لم يأت بعد”.

دق بيري أجراس الإنذار فِيْ أغسطس، عَنّْدما صفِيْ محفظته من الأسْهُمْ الأمريكية فِيْ الربع الثاني من هذا العام. هذا بعد أن امتلكت شركته، التي كان لديها 11 سهمًا بقيمة 165 مليون دولار فِيْ نهاية مارس، ما يقرب من 3.3 مليون دولار فِيْ سهم واحد فقط بعد ثلاثة أشهر.