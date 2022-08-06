صناديق ثروة سيادية خليجية تدرس الاستثمار فِيْ “بورشة”

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن بورش تحاول تأمين استثمارات كبيرة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية فِيْ الشرق الأوسط، حيث تتطلع إلَّى الانتهاء من أحد أكبر الاكتتابات الأولية فِيْ أوروبا وسط رياح معاكسة فِيْ السوق ومخاوف بشأن التقييم.

من بين أولئك الذين يفكرون فِيْ تخصيص أموال لإدراج وحدة فولكس فاجن إيه جي، شركة مبادلة للاستثمار فِيْ أبو ظبي وشركة أبوظبي القابضة ADQ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عَنّْ هُويتهم لأن المناقشات سرية. وقالوا إن كيانات مملوكة للدولة فِيْ أسواق خليجية أخرى، بما فِيْ ذلك المملكة العربية السعودية، تدرس أيضًا الاستثمار، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج واطلع عليه Al Arabiya.net.

قال أحد الأشخاص إن المستشارين فِيْ الطرح العام الأولي قد تواصلوا أيضًا مع الصناديق الكندية والماليزية الرئيسية، بالإضافة إلَّى صندوق الثروة السيادية النرويجي. قال الناس إن فولكس فاجن تدرس تقديم أكثر من 5٪ من أسهم بورش المفضلة للمستثمرين الأساسيين.

قررت هِيْئة الاستثمار القطرية، المساهم الحالي فِيْ فولكس فاجن، أن تصبح مستثمراً استراتيجياً فِيْ بورشه.

سيكون التعهد بمزيد من الأموال بمثابة تصويت على الثقة حيث تتطلع شركة صناعة السيارات الألمانية إلَّى تصنيف ممتاز.

وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، ومساهم آخر فِيْ شركة فولكس فاجن، والعائلة المسيطرة بورش-بيتش يسعون للحصول على تقييم لا يقل عَنّْ 60 مليار يورو (62 مليار دولار).