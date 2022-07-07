صناعة الأمان الاجتماعي.. الإمارات نموذج عالمي فِيْ قطاع الإسكان

تولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوفِيْر السكن الملائم لمواطنيها، وفِيْ هذا الصدد تقوم بتوزيع الأراضي أو السكن المجاني، أو قروض الإسكان، ومرافق الإسكان وصيانتها على مواطنيها المستحقين، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات فِيْ صناعة الأمان الاجتماعي. .

على المستوى الاتحادي، وزارة الطاقة والبنية التحتية هِيْ المسؤولة عَنّْ تنظيم قطاع الإسكان، وكذلك الإشراف على أبرز أدوات الجودة والدقة والرفاهِيْة فِيْ مشاريع الإسكان.

لتعزيز صناعة الرفاهِيْة، سمحت حكومة الإمارات لمواطنيها بالتقدم بطلب للحصول على سكن وأرض من خلال لجنة الإسكان التابعة لوزارة شؤون الرئاسة.

وهذا يترجم إلَّى قرارات إعادة هِيْكلة برنامج دعم محدودي الدخل، ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلَّى 28 مليار درهم، واستكَمْال جميع طلبات المنح السكنية للسنوات السابقة ضمن “برنامج الشيخ زايد للإسكان” بمبلغ 2.3 مليار. دراهم.

بالإضافة إلَّى الموافقة على 3000 مستفِيْد من قروض الإسكان لهذا العام، بمعدل 500 اسم شهرياً، وكذلك قرار معاملة أبناء المواطنات المقيمة فِيْ الدولة بنفس المعاملة المقررة للمواطنين فِيْ التعليم والتعليم. صحة.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

على المستوى الاتحادي، تأسس برنامج الشيخ زايد للإسكان فِيْ عام 1999 لمنح المواطنين ذوي الدخل المنخفض قروضًا بدون فوائد، تسدد على مدى 25 عامًا.

يقدم البرنامج المنح والقروض لأبسط شرائح الدخل فِيْ المجتمع ؛ تعطى الأولوية للأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الهمم.

وفِيْ عام 2010 ضاعفت الحكومة الاتحادية الميزانية المخصصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إلَّى 1.8 مليار درهم لتمكينه من توسيع برامجه. استلم أكثر من 14500 إماراتي مساكن جديدة خلال الفترة 2000-2012.

فِيْ أبريل 2013، وافق الشيخ خليفة على مشاريع التنمية والإسكان بقيمة 800 مليون درهم، والتي تشمل بناء منازل جديدة وترميم المنازل القائمة. كَمْا وافقت لجنة متابعة مبادرات رئيس الجمهُورية على بناء أكثر من 760 منزلاً للمواطنين.

فِيْ عام 2022، تم دمج برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم (103) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الوزراء.

2022 .. سياسة تمويل الإسكان للمواطنين

ووفقاً للسياسة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتمويل قروض برنامج الإسكان الحكومي، سيكون التمويل من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والبنوك الوطنية، بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية.

ووفقًا لسياسة الإسكان الجديدة، ستتولى البنوك والبنوك الوطنية كامل عملية تمويل قروض الإسكان للمواطنين، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفائدة على القرض نيابة عَنّْ المواطن.

على المستوى المحلي تقدم دولة الإمارات العضو فِيْ الاتحاد مساعدات سكنية منها

هِيْئة أبوظبي للإسكان

تأسست هِيْئة أبوظبي للإسكان فِيْ ديسمبر 2012 لتطوير وتنفِيْذ برامج الإسكان لمواطني أبوظبي، وإدارة برنامج قروض الإسكان، وتنسيق جميع المشاريع المتعلقة بالإسكان.

أطلقت هِيْئة أبوظبي للإسكان مبادرة “بيتي” لمواطني إمارة أبوظبي. يوفر هذا البرنامج 58 تصميمًا معماريًا معتمدًا مسبقًا. تم تصميم المجمعات السكنية وفق معايير الجودة والكفاءة التي توفر الأمن والراحة للمواطنين.

مؤسسة محمد بن راشد للاسكان

تأسست مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (MRHE) فِيْ عام 2007 ؛ يهدف إلَّى توفِيْر السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، من خلال توفِيْر كافة الخدمات المتعلقة بالسكن للمواطنين تحت مظلة واحدة من خلال بدائل متعددة.

ومن أبرز هذه البدائل منح الأراضي السكنية، ومنح الإسكان الحكومي، ومنح المنازل الجاهزة، وصيانة المساكن القائمة وتوسيعها، ومنح قروض الإسكان، وفق السياسات والمعايير المعتمدة.

خدمات الإسكان بهِيْئة تنمية المجتمع – دبي

تقدم هِيْئة تنمية المجتمع (CDA) ميزة الإسكان المؤقت لأصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للاستعمال نتيجة الظروف الطبيعية القاسية أو الكوارث.