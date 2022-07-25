صناعة السيارات التركية تنمو رغم اختناقات سلاسل الإمداد

حققت صناعة السيارات فِيْ تركيا نموًا بنسبة 2٪ خلال النصف الأول من هذا العام، وفقًا لبيان صادر عَنّْ جمعية مصنعي السيارات فِيْ تركيا.

وأشار البيان إلَّى أن الفترة بين يناير ويونيو 2022 شهدت تصنيع 649 ألفاً و 311 سيارة بزيادة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم أزمة سلسلة التوريد.

امتدت تداعيات أزمة سلسلة التوريد العالمية إلَّى قطاعي الطاقة والسيارات، مما يهدد زيادات جديدة فِيْ الأسعار على مستوى العالم.

وبحسب البيانات، فقد انخفض إنتاج سيارات الركوب بنسبة 8٪ خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 382 ألفاً 947 سيارة.

وزاد إنتاج المركبات التجارية بنسبة 19٪ إلَّى 266،364 مركبة، فِيْ حين بلغ معدل الزيادة 26٪ فِيْ المركبات التجارية الثقيلة، و 18٪ فِيْ المركبات التجارية الخفِيْفة.

بالنظر إلَّى متوسطات السنوات العشر الماضية، ارتفع إجمالي السوق بنسبة 3٪، وسوق سيارات الركاب بنسبة 4٪ فِيْ الفترة من يناير إلَّى يونيو من هذا العام.

بينما ارتفع سوق المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 10٪، فِيْ حين كان سوق المركبات التجارية الخفِيْفة موازيًا للعام السابق. فِيْ هذه الفترة، كانت حصة المركبات المحلية 39 فِيْ المائة فِيْ مبيعات السيارات و 59 فِيْ المائة فِيْ المركبات التجارية الخفِيْفة.

وفِيْ سياق متصل، بلغت حصة قطاع السيارات فِيْ إجمالي الصادرات التركية 12.2٪.

نمت صادرات السيارات التركية بنسبة 1.2٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

صادرات تركيا من السيارات

بشكل عام، ارتفعت قيمة صادرات قطاع السيارات فِيْ تركيا إلَّى 2.8 مليار دولار فِيْ يونيو الماضي.

وقال بيان صادر عَنّْ رَابِطْة مصدري السيارات التركية، فِيْ وقت سابق، إن صادرات القطاع جاءت فِيْ المرتبة الثانية بين أكبر صادرات البلاد.

ارتفعت صادرات السيارات فِيْ يونيو بنسبة 17.9٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022.

وبلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 15.3 مليار دولار بمتوسط ​​2.55 مليار دولار شهريا بزيادة 6.1 بالمئة على أساس سنوي.