صناعة الطاقة على المحك.. ركود فِيْ الأفق وكورونا يضرب مجددا

يبدو أن صناعة الطاقة فِيْ مَوعِد تتزايد فِيْه العوامل المتضاربة للفترة المقبلة، مما يمهد الطريق لمزيد من التقلبات الحادة فِيْ الأسعار والعرض والطلب.

فِيْ ختام جلسة الثلاثاء، استقر خام برنت القياسي العالمي على انخفاض 7 دولارات، ليعود إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى فِيْ ثلاثة أشهر، وسط صعود الدولار وقيود COVID-19، التي تضعف الطلب فِيْ الصين.

تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي يزيد عَنّْ 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط ​​يومي يزيد عَنّْ 13.5 مليون برميل يوميا.

كَمْا أن المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي فِيْ حالة ركود أثرت على أسعار معظم السلع الأساسية، مما يعَنّْي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقلبات الحادة فِيْ الأسعار.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات يوم الثلاثاء منخفضة 7.61 دولار أو 7.1 بالمئة إلَّى 99.49 دولار للبرميل وهُو أدنى مستوى منذ 11 أبريل نيسان.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.25 دولار أو 7.9 بالمئة إلَّى 95.84 دولار وهُو أدنى مستوى فِيْ ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك فِيْما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، إلَّى 108.56 وهُو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002. ويميل المستثمرون إلَّى اعتبار الدولار ملاذاً آمناً أثناء تقلبات السوق.

ذكرت شبكة سي إن بي سي يوم الاثنين أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود بحلول العام المقبل تزيد عَنّْ 50 فِيْ المائة.

قال ريتشارد كيلي، رئيس الإستراتيجية العالمية فِيْ تورنتو دومينيون سيكيوريتيز “يمكن أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلَّى ركود تقني، يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبي، بمجرد انتهاء الربع الثاني من عام 2022”.

أثرت قيود السفر المتجددة بسبب Covid-19 فِيْ الصين أيضًا على أسعار النفط، حيث نفذت العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة فِيْ محاولة للحد من الإصابات الجديدة من السلالة الفرعية شديدة العدوى من الفِيْروس.

من ناحية أخرى، يشهد سوق الغاز الطبيعي قفزة فِيْ العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 7٪ فِيْ بداية تداولات هذا الأسبوع، إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع، مع زيادة استخدام مبردات الهُواء وسط موجة حر شديدة. التي رفعت الطلب على الكهرباء إلَّى مستويات قياسية فِيْ عدد قليل من المناطق فِيْ الولايات المتحدة.

حذر مشغل شبكة الكهرباء فِيْ تكساس من الانقطاعات المتكررة المحتملة وسط توقعات بأن الطلب سيصل إلَّى أعلى مستوى له على الإطلاق يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاءت القفزة فِيْ أسعار الغاز على الرغم من زيادة إنتاج الغاز فِيْ الولايات المتحدة إلَّى مستويات قياسية مرتفعة وتوقعات بانخفاض الطلب على الغاز خلال الأسبوعين المقبلين.

وعقود الغاز الأمريكية أعلى بنحو 72٪ من مستوياتها فِيْ بداية العام، حيث تحافظ الأسعار المرتفعة فِيْ أوروبا وآسيا على الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال قوية، خاصة منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

يتم تداول الغاز بحوالي 48 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية فِيْ أوروبا و 39 دولارًا فِيْ آسيا.

واصلت أوروبا الغربية، الثلاثاء، الموجة الحرارية الاستثنائية الثانية فِيْ أقل من شهر، مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية فِيْ إسبانيا والبرتغال، ما ينذر بقفزة فِيْ الطلب على الغاز اللازم لتشغيل الثلاجات.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فِيْ جنيف “موجة حر جديدة هِيْ الثانية هذا العام تضرب أوروبا الغربية. وتؤثر بشكل رئيسي على إسبانيا والبرتغال لكن من المتوقع أن تزداد قوة وتمدد”.