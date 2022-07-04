صناع أغنية “عليكي عيون” لـ أحمد سعد يعلقون بعد اتهامات سرقتها

فاجأ الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، مفاجأة لأغنية الفنان أحمد سعد الأخيرة “أليكى عيون”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، قائلًا إنها سرقت من إحدى أغانيه.

وردا على هذه الاتهامات اتصلت “فوشيه” بمبدعي أغنية “اليكي عيون” لأحمد سعد، حيث قال مؤلف الأغنية محمد الشافعي إنه لم يكن يعلم أن اللحن مسروق. من شخص آخر، لأنه لم يفعل. قدم له اللحن أولاً، لكن طلب منه إرسال الكلمات فقط.

فِيْما قال محمد عاطف الحلو، موزع أغنية “أليكى عيون”، فى تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إنه لم يستمع لأغنية “قطط الشمال” لإبراهِيْم الحكَمْى. أن اللحن لم يُسرق كَمْا يُشاع.

وكتب الملحن وليد سعد على حسابه الشخصي على تويتر “أغنية ماشية شمال غناء إبراهِيْم الحكَمْي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مسلسل جبل الحلال”.

ورد عليه الشاعر أيمن بهجت قمر قائلا “الأغنية التي كنت أستخدمها كأغنية والتزمنا الصمت احتراما للزمالك. عَنّْدما تستمع إليها ستفهم … لكنني لن أسكت دائما عَنّْ فكرة”. . ” ورد عليه وليد سعد بقوله “بالضبط نحن نسرق كل الوقت، وهناك حاجة للسرقة”.

وكان الفنان أحمد سعد قد كشف، فِيْ وقت سابق، عَنّْ ملصق جديد لأحدث أغانيه “وساعة” عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وظهر على الملصق بشعر أبيض، وعلق قائلاً “وسّعوا، وسّعوا قريباً”.

يشار إلَّى أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنيته الجديدة “أليكى عيون”، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، تزامنا مع احتفالات عيد الحب، فبراير الماضي.

أغنية “اليكي عيون” من كلمات وتأليف محمد الشافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو وإنتاج شركة “مزيكا”.

غنى أحمد سعد عدة أغنيات خلال الأحداث الدرامية لمسلسل “التوبة” الذي عرض فِيْ شهر رمضان على قناة “إم بي سي مصر”.

وفِيْ سياق متصل، أكد الفنان أحمد سعد دعمه لقرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر، واستقالته من النقابة.

وقال أحمد سعد فِيْ بيان صحفِيْ إن الفنان هاني شاكر له قيمة عالية جدا فِيْ الوطن العربي، بعد أن استقال الأخير من منصبه كقائد للموسيقيين، مضيفا “عملت مع هاني شاكر كفنان ورأيت أنا. أنا أحترمه فِيْ جميع المسارح الموسيقية فِيْ جميع البلدان، ولا يجرؤ أحد على الكلام ولا يعلو صوته فوق أي شخص أثناء البروفات.

وأشار سعد إلَّى أنه مع احترامه الكامل وتقديره الكبير لجميع أطراف القضية التي حدثت مؤخرًا فِيْ مؤتمر النقابة، عمل الجميع مع هاني شاكر فِيْ العديد من الجوانب ولم يجرؤ أحد على الإطالة أو الصدام أو التحدث فِيْ حضوره.

وتابع أحمد سعد قائلا إن هاني شاكر تطوع ليكون نقيب الموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عَنّْ حقوقه، مؤكدا أن شاكر كان أكثر من دعمه وأن وجوده فِيْ النقابة يعود بالفائدة عليه.