صندوق الاستثمارات السعودي يصبح ثاني أكبر مساهم فِيْ أستون مارتن

قالت شركة أستون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة يوم الجمعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح ثاني أكبر مساهم فِيْ الشركة.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الصندوق سيساهم بحصة تقارب 17٪ من خلال عملية زيادة رأس المال تهدف إلَّى سداد الديون وتعزيز مكانة الشركة.

تواجه الشركة ديونًا متزايدة وهبوطًا فِيْ أسعار الأسْهُمْ، وفريق فورمولا 1 فِيْ ورطة.

جمع 773 مليون دولار

وقالت إنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه (773.15 مليون دولار) من خلال استثمار من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 78 مليون جنيه وإصدار حقوق أولوية منفصل 575 مليون جنيه.

سيمتلك الصندوق السعودي 16.7٪ من أسهم الشركة، وبذلك يحتل المرتبة الثانية بين المساهمين بعد 18.3٪ من الحصة التي ستكون مملوكة لكيان U-Tree التابع لرئيس الشركة، Lawrence Stroll بعد إصدار حقوق الأولوية، لديك الحق فِيْ مقعدين فِيْ مجلس إدارة أستون مارتن.

أما المساهم الذي كان فِيْ المركز الثاني قبل الانتقال وهُو شركة مرسيدس بنز الألمانية، فإن حصته ستصل إلَّى 9.7٪ بعد زيادة رأس المال. تهدف الشركة إلَّى زيادة حصتها إلَّى 20٪ بحلول العام المقبل.

واجهت أستون مارتن صعوبات منذ طرحها العام الأولي، الذي حدث فِيْ أواخر عام 2022. وتراجعت أسهمها المدرجة فِيْ لندن بنحو 73٪ حتى الآن هذا العام. وقفز سعر السهم 10٪ صباح الجمعة، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي فِيْ وقت سابق.

وقالت أستون مارتن إن نصف رأس المال الجديد الذي ستجمعه الشركة من هذه الخطوة سيخصص لسداد الديون. وبلغ ديون الشركة فِيْ نهاية مارس 957 مليون جنيه. ستؤدي زيادة رأس المال أيضًا إلَّى تسريع وتيرة الإنفاق الرأسمالي فِيْ المستقبل.

أرباح نصف مليار جنيه بحلول عام 2024

وذكرت الشركة أن الحصول على 78 مليون جنيه من خلال استثمار صندوق الاستثمار العامل السعودي، سيساعدها على تحقيق هدف تحقيق إيرادات سنوية قدرها 2 مليار جنيه، وتحقيق أرباح – قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – بقيمة 500 مليون جنيه. بحلول السنة المالية. 2024-2025.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أمس الخميس، أن أستون مارتن تقترب من إتمام صفقة لجمع أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني من خلال جلب صندوق الثروة السيادية السعودي كَمْساهم رئيسي.

يمتلك صندوق الاستثمار العام حصصاً فِيْ شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية ومجموعة ماكلارين البريطانية للسيارات. ولم يرد الصندوق على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.

فِيْ تقرير منفصل، أعلنت أستون مارتن عَنّْ مبيعات قدرها 2676 فِيْ النصف الأول من عام 2022، بانخفاض عَنّْ 2901 فِيْ العام السابق. تتوقع الشركة بيع أكثر من 6660 وحدة للعام بأكَمْله.