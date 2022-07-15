 التخطي إلى المحتوى

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 17% من شركة أستون مارتن

كتب newsaفي آخر تحديث

ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الفاخرة أستون مارتن بعد أنباء عن أن صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصة كبيرة في الشركة التي تعاني من ضائقة مالية. هذا بموجب خطة لخفض الديون وفتح سيولة استثمارية، وفقًا لموقع سكاي نيوز البريطاني.

وبحسب ما سبق، سيكون صندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مساهم في الشركة، ضمن حملة لجمع التبرعات لدعم ماركة السيارات الرياضية المتعثرة، حيث سعت لجمع إجمالي 653 مليون يورو.

الاستثمارات العامة تستحوذ على 17٪ من أستون مارتن

من هو أكبر مساهم في أستون مارتن

نظرًا لأن صندوق الاستثمار العام سيكون ثاني أكبر مساهم، تجدر الإشارة إلى أن المساهم الأول هو الملياردير الكندي لورانس سترول، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مرسيدس قد استثمرت في أستون مارتن.

وبحسب الأرقام المتاحة، فإن الاستثمارات العامة مع لورانس سترول ومرسيدس ستستثمر 335 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الصندوق السعودي وحده سيستثمر 78 مليون جنيه.

بعد هذه الأخبار، ارتفعت الأسهم، التي فقدت أكثر من ثلثي قيمتها، بنسبة 26٪، وهو ما سيهدف إلى تقليل تراكم ديون الشركة المشهورة بصناعة أفلام التجسس وأكشن جيمس بوند.

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 17٪ من شركة أستون مارتن

استثمار صناديق الاستثمار العامة في السيارات

منذ آخر استثمار، أصبح الصندوق مستثمرًا في كل من أستون مارتن، لوسيد إلكتريك، ماكلارين، التي لديها أيضًا فريق فورمولا 1، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات الأخرى.

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 17٪ من شركة أستون مارتن