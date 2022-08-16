صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصصاً في شركات أمريكية عملاقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن شراء حصص أقلية في عدد من الشركات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك Alphabet و JP Morgan و American Tower Corporation و Amazon و Zoom، وفقًا لملف تنظيمي.

كشف الصندوق عن ممتلكات بقيمة 464 مليون دولار في شركة Alphabet التابعة لشركة Google، و 433.6 مليون دولار في JPMorgan Chase و 507 مليون دولار في Zoom، وفقًا لبيانات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

محفظة الاستثمار الدولية

يبني الصندوق الحكومي محفظة استثمارية دولية بينما يستثمر أيضًا محليًا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، ولديه أصول مدارة تقدر بنحو 620 مليار دولار.

في نهاية الربع الثاني، انخفضت حيازات الصندوق في الأسهم الأمريكية المتداولة بنسبة 7.1 ٪ إلى 40.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات من بلومبرج.

رفع حصته في Meta Platforms إلى 2.9 مليون سهم من حوالي 418000 سهم من خلال شراء ما قيمته 474 مليون دولار من الأسهم.

16 شركة جديدة

وكشفت البيانات أن الصندوق أدرج 16 شركة ناشئة في قائمته الاستثمارية، بما في ذلك 4.7 مليون سهم في Zoom، بقيمة 507.2 مليون دولار، تمثل 1.9٪ من أسهم الشركة، و 1.04 مليون سهم في Costco Wholesale Corp، بقيمة 496.8 مليون دولار.

كما تضمنت الحيازات الجديدة للصندوق 6.37 مليون سهم في Netextra Energy، بقيمة 493.3 مليون دولار، و 6.31 مليون سهم في ستاربكس، بقيمة 482.3 مليون دولار.

اشترى الصندوق أسهم Microsoft و Alphabet و BlackRock و Home Depot و Salesforce.

كما اشترى الصندوق ما قيمته 493 مليون دولار من الأسهم في PayPal، مما رفع حصته من 910929 إلى 7.1 مليون سهم، واستثمر 432 مليون دولار في أمازون، مما رفع حصته إلى أكثر من 4 ملايين سهم. و 1.94 مليار دولار من الأسهم في Electronic Arts. مما رفع حصته إلى أكثر من 16 مليون سهم.

استثمر 646 مليون دولار في Air Products and Chemicals، مما رفع الحصة إلى 2.7 مليون سهم.

وخفض صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة واحدة “فيزا” بنسبة 23٪ لتصل ملكيتها إلى 1.1 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.