صندوق الاستثمارات العامة يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار

مواطن – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، كأحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في إفريقيا.

أهداف الشركة السعودية المصرية للاستثمار

ستركز الشركة على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، فضلاً عن الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجذابة. . وستساهم الشركة في تطوير وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، مما يساهم في تحقيق عوائد مجزية طويلة الأجل. وتطوير أوجه التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، قال السيد يزيد بن عبد الرحمن الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسعدنا أن نعلن اليوم عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في وقت يواصل الصندوق التوسع إقليمياً وعالمياً في إطار استراتيجيته 2022-2025 “.

وأضاف في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة، ستستغل الشركة فرص الاستثمار في السوق المصري، في عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، مما سيساعد على تعزيز دعم الشركات والصناديق في القطاع السعودي. . شركات المحفظة والسماح لها بالتوسع باعتبارها شراكات اقتصادية استراتيجية. يعتبر الصندوق الذي طوره الصندوق مع العديد من كبار المستثمرين والشركات أحد العناصر الأساسية لنجاحه “.

إستراتيجية صندوق الإستثمارات العامة

يأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق عوائد مستدامة، مما يساهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030.