أعلن اليوم عَنّْ إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تهدف إلَّى الاستثمار فِيْ عدد من القطاعات الواعدة فِيْ جمهُورية مصر العربية، كواحدة من أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية فِيْ إفريقيا.

ستركز الشركة على الاستثمار فِيْ العديد من القطاعات الرئيسية، بما فِيْ ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلَّى الاستثمار فِيْ المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجذابة . ستساهم الشركة فِيْ تطوير وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية فِيْ جمهُورية مصر العربية، مما سيسهم فِيْ تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل. وتطوير أوجه التعاون فِيْ العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وقال يزيد بن عبد الرحمن الحميد، نائب المحافظ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، “يسعدنا أن نعلن اليوم عَنّْ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، فِيْ وقت يواصل فِيْه الصندوق التوسع إقليميا وعالميا فِيْ إطار استراتيجيته 2022-2025”. الإدارة العامة للاستثمارات فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف فِيْ ظل النمو الاقتصادي فِيْ المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة من فرص الاستثمار فِيْ السوق المصري، فِيْ عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، مما سيسهم فِيْ تعزيز دعم شركات القطاع السعودي و شركات محفظة الصناديق، وتمكينها من التوسع، حيث تعتبر الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية يعتبر الصندوق الذي طوره الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من أهم عَنّْاصر نجاحه “.

يأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للبحث عَنّْ فرص استثمارية جديدة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق عوائد مستدامة، مما يساهم فِيْ تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل فِيْ المملكة. المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030.